Verksamhetsutvecklare inom Betalning i Stockholm
Försäkringskassan / Organisationsutvecklarjobb / Östersund Visa alla organisationsutvecklarjobb i Östersund
2025-12-08
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Östersund
, Sollefteå
, Kramfors
, Sundsvall
, Ljusdal
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vill du ha ett samhällsviktigt uppdrag och är beredd att ta ansvar? Bli en nyckelspelare i ett team som utvecklar och förvaltar processer och system bakom Försäkringskassans betalfunktioner. Vårt uppdrag är att säkerställa säkerheten och effektiviteten för de utbetalningar av ersättningar och bidrag som görs för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Varje år gör vi över 50 miljoner utbetalningar motsvarande ca 600 miljarder kronor.
Område Betalning ansvarar för att utveckla och förvalta Försäkringskassans betalningssystem och verksamhetsprodukter inom området. Vi tecknar också Försäkringskassans avtal för betaltjänster och är som product owners kravställare mot IT och externa parter för tjänster som rör utbetalningar. Vår enhet består av ca 10 medarbetare med placering i Stockholm och Östersund.
Utveckling, kravhantering och tvärfunktionellt teamarbete
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare som kan arbeta med att genomföra aktiviteter i större och mindre utvecklingsprojekt, likväl som förvaltningsaktiviteter. Arbetet innebär ett nära samarbete med övriga kollegor inom området, handläggande verksamhet och IT-team. Du arbetar över organisatoriska gränser inom myndigheten och kan komma att representera området i externa kontakter. Exempel på arbetsuppgifter är genomförande av mindre utvecklingsaktiviteter, kravställning, incidenthantering, löpande uppdatering av betalprocesser och styrande dokument, m.m. Många av arbetsuppgifterna är av operativ karaktär och vi söker därför dig som har ett intresse av en karriär inom verksamhetsutveckling och vill växa in i rollen.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter som bedöms likvärdiga
• har flerårig erfarenhet från arbete inom verksamhetsområdet betalning och ekonomi
• kan förstå och snabbt sätta dig in i sakfrågor
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har kunskaper i projektledning och olika samverkansformer
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har förmåga att skapa ett användbart nätverk
• har ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Det är meriterande om du
• har arbetat flera år inom statlig myndighet eller större organisation
• har erfarenhet av kravställning av större verksamhetskritiska system eller betalflöden
• har erfarenhet av agila arbetsmetoder
• har erfarenhet av att ha medverkat i större utvecklingsinitiativ och förflyttningar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-12-08Övrig information
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort är Stockholm eller Östersund.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Johanna Ruthström, tillgänglig 8-19/12 samt 7-9/1, 010-114 18 62 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Ulrika Mentzer Jemdahl, ulrika.mentzer.jemdahl@forsakringskassan.se
, 010-113 97 41 (för frågor om rekryteringsprocessen), tillgänglig 8-19/12 samt 7-9/1. ST: Annika Borg, 010- 116 34 74, Saco-S: Disa Thorsvad, 010-112 52 46, Seko: Johanna Grundström, 010- 115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 9 januari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9632569