Verksamhetsutvecklare inom behörighetsadministration i Arvidsjaur
2026-01-09
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Verksamhetsutvecklare inom behörighetsadministration i Arvidsjaur
Verksamhetsområde Säkerhet har ansvaret för ledning, styrning, samordning och uppföljning av säkerhetsarbetet inom Försäkringskassan. Verksamhetsområdets ansvar inrymmer bland annat informationssäkerhet, säkerhetsskydd, krisberedskap, sektorsansvar, incidenthantering och behörighetsadministration. Säkerhetsarbetet utgår från Försäkringskassans ledningssystem för säkerhet, vilket verksamhetsområdet också ansvarar för att utveckla och förvalta.
Informationssäkerhet och verksamhetsutveckling
Alla medarbetare inom verksamhetsområde Säkerhet har en primär inriktning inom något av våra ansvarsområden. Som verksamhetsutvecklare ingår du i området behörigheter och tjänsten är i första hand inriktad på arbete inom informationssäkerhetsområdet.
Som verksamhetsutvecklare förväntas du delta i det systematiska informationssäkerhetsarbetet vid myndigheten. Du ansvarar för att identifiera utvecklingsbehov och bereda och föredra underlag så som anvisningar och processer samt delta i eller driva egna projekt. Tillsammans med verksamheten och IT-avdelningen förvaltar du och driver utveckling av IT-tjänster utifrån verksamhetens och kundens behov.
Du har erfarenhet av informationssäkerhetsarbete och god kunskap om gällande lagstiftning och regelverk inom behörighetsområdet och du förväntas sprida din kunskap internt och externt då tjänsten innebär många kontaktytor och samarbeten både inom och utanför myndigheten. Detta är en fantastisk möjlighet för dig som vill arbeta strategiskt, operativt och proaktivt med informationssäkerhet med inriktning behörigheter och samtidigt bidra till en kultur där säkerhet genomsyrar allt vi gör. Du är noggrann, har hög integritet och är trygg i dig själv så att du kan göra egna bedömningar. Du är van vid att driva processer och ta egna initiativ. Tillgänglighet, god service, information, vägledning och leverans ska känneteckna ditt arbete. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har flerårig erfarenhet från arbete inom aktuellt verksamhetsområde eller verksamhetsutveckling
• har mycket goda kunskaper inom förändrings- och utvecklingsprocesser
• har goda kunskaper i projektledning och olika samverkansformer
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har förmåga att skapa ett användbart nätverk
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• kommer med innovativa idéer och lösningar som främjar utveckling
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av att arbeta i en stor offentlig organisation
• har arbetat med digitalisering och automatisering
• har erfarenhet av processutveckling
• har erfarenhet och kunskap om AI-verktyg.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-01-09Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Försäkringskassan kan komma att göra viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Tjänsten kräver arbete på plats på kontoret i Arvidsjaur.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare?
Chef: Gert Granberg, 010-112 78 08 (för frågor om tjänsten).HR-specialist: Dajana Rojas, dajana.rojas@forsakringskassan.se
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 25 januari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
