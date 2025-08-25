Verksamhetsutvecklare inom Barn och Familj i Luleå
2025-08-25
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Som verksamhetsutvecklare blir du en del av avdelningen Barn och Familj som ansvarar för bland annat föräldraförsäkringen, barnbidrag och bostadsbidrag. Hos oss arbetar drygt 2000 medarbetare på 16 platser runt om i landet. Vi söker nu verksamhetsutvecklare till avdelningens två utvecklings- och stödområden som idag består av 25 verksamhetsutvecklare och två chefer.
Utveckling, samarbete och agilt arbetssätt
Som verksamhetsutvecklare ansvarar du för att driva och stödja kundorienterad verksamhetsutveckling som bidrar till förverkligandet av Försäkringskassans vision och verksamhetsidé. Du har även ett ansvar att uppmärksamma utvecklingsbehov och omsätta dessa till konkreta aktiviteter.
I tjänsten ingår att bevaka och vara väl insatt i aktuell samhällsutveckling av betydelse för Försäkringskassan samt att utifrån detta analysera tänkbara konsekvenser för verksamheten. I arbetet ingår också att medverka i olika nätverk och bland annat delta i beredningar, verksamhetsplanering och årsredovisningar. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande. Vår utvecklingsverksamhet drivs utifrån agila värderingar och arbetssätt. Att arbeta agilt hos oss innebär att vi arbetar i team, att vi utgår ifrån kund- och användarinsikter, samt att vi ständigt strävar efter att förbättra oss och våra arbetssätt.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har flerårig erfarenhet från arbete inom verksamhetsutveckling
• har mycket goda kunskaper inom förändrings- och utvecklingsprocesser
• har goda erfarenheter av olika samarbetsformer
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har förmåga att skapa ett användbart nätverk
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• kommer med innovativa idéer och lösningar som främjar utveckling
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av agilt arbetssätt
• har erfarenhet av att arbeta i en stor offentlig organisation
• har arbetat med digitalisering
• har erfarenhet av processutveckling
• har erfarenhet från arbete inom avdelningen Barn och Familjs förmåner.
• tidigare ledarerfarenhet
• har erfarenhet av verksamhetsarkitektur.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrig information
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort/er: Stockholm, Göteborg, Jönköping, Visby, Karlshamn, Sundsvall, Norrköping, Lidköping, Malmö, Luleå.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Fredrika Järnehall Box, 010-112 08 68 och Tony Saukko 010-111 52 23 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Denise Marica, denise.marica@forsakringskassan.se
, 010-113 45 12 och Sofia Öhman sofia.ohman@forsakringskassan.se
, 010-113 45 10 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Marlene Andersson, 010-111 22 97, Saco-S:Daniel Rander 010-116 28 77, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 14 september 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
