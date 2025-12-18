Verksamhetsutvecklare inom Arbetsmarknadsstöd & Försvarsförmåner, Gävle
Försäkringskassan / Organisationsutvecklarjobb / Gävle Visa alla organisationsutvecklarjobb i Gävle
2025-12-18
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Gävle
, Sandviken
, Ovanåker
, Söderhamn
, Falun
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Inom området Arbetsmarknadsstöd och försvar Utveckling finns elva andra verksamhetsutvecklare, fördelade på fyra orter i Sverige. I vårt uppdrag ingår att styra, leda och stödja effektdriven digital- och verksamhetsnära verksamhetsutveckling inom förmånerna
arbetsmarknadsstöd och förmåner till totalförsvarspliktiga. I arbetet ingår att utveckla och förvalta myndighetens verksamhetsprodukter för att på bästa sätt stödja den handläggande verksamheten.
Utveckling, analys och samverkan
Som verksamhetsutvecklare ansvarar du för att driva och stödja kundorienterad verksamhetsutveckling som bidrar till förverkligandet av Försäkringskassans vision och verksamhetsidé. Du har även ett ansvar att uppmärksamma utvecklingsbehov och omsätta dessa till konkreta aktiviteter. I tjänsten ingår att bevaka och vara väl insatt i aktuell samhällsutveckling av betydelse för Försäkringskassan samt att utifrån detta analysera tänkbara konsekvenser för verksamheten. I arbetet ingår också att medverka i olika nätverk och bland annat delta i beredningar, verksamhetsplanering och årsredovisningar. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
har flerårig erfarenhet från arbete inom aktuellt verksamhetsområde och eller verksamhetsutveckling
• har mycket goda kunskaper inom förändrings- och utvecklingsprocesser
• har goda kunskaper i projektledning och olika samverkansformer
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har förmåga att skapa ett användbart nätverk
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• kommer med innovativa idéer och lösningar som främjar utveckling
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet från arbete inom aktuellt verksamhetsområde
• har erfarenhet av agilt arbetssätt
• har erfarenhet av att arbeta i en stor offentlig organisation
• har arbetat med digitalisering och automatisering
• har dokumenterad erfarenhet av processutveckling
• har av erfarenhet av samverkan inom myndighetssfären.Publiceringsdatum2025-12-18Övrig information
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsorter: Gävle, Östersund, Karlshamn och Stockholm.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Marie Olsson, 010-112 41 26 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Annika Chitaar, annika.chitaar@forsakringskassan.se
, 010-113 10 42 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Eric Berg 010-119 92 77 och Aleksandra Bumbaroska, 010-112 69 19, Saco-S: Matti Norrby 010-111 84 76 och Camilla Leveau, 010-111 50 13, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.
Pga ledigheter i mellandagarna kan svar från kontaktpersoner dröja lite längre än vanligt.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 11 januari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9652487