Verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen område ordinärt boende
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2026-07-01
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Vill du satsa din kompetens, erfarenhet, lust och energi för att, tillsammans med oss, skapa framtidens ordinära boende?
Vi arbetar aktivt med personcentrerad Nära vård och har siktet inställt på kvalitet och delaktighet för äldre som bor i ordinärt boende. En viktig del är arbetet med uppföljning av Verksamhetsplan, nämndens styrkort m.m. utifrån fastställda mål.
Som verksamhetsutvecklare kommer du att ha en viktig roll i detta arbete. Du kommer att arbeta på uppdrag av verksamhetschef inom ordinärt boende och i nära samarbete med enhetschefer inom området samt övriga verksamhetsutvecklare inom sektor äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd.
Omsorgsförvaltningen befinner sig i ett innovativt förändringsarbete och har sedan några år tillbaka en funktionsindelad organisation. Detta bland annat för att få full kraft i kvalitets-och utvecklingsarbetet. Välkommen med din ansökan!
Din roll hos oss
Som verksamhetsutvecklare kommer du att arbeta med att:
att verka i en politiskt styrd organisation och arbetar strategiskt för att behovet inom din verksamhet i relation till förvaltningens politiska uppdrag ska uppnås.
genom samverkan och samarbeta med olika samarbetspartners och intressenter.
genom omvärldsanalys bevaka utvecklingen inom området och föreslå relevanta förbättringsområden.
vara en naturlig del i olika förvaltningsövergripande forum.
stödja Enhetschefer och medarbetare att implementera nya arbetssätt och utvecklingsområden.
Planera, följa upp och analysera mål och uppdrag tillsammans med Enhetscheferna.
Sammanhållande funktion av kvalitetsledningssystem.
Du arbetar med utvecklingsarbete.
Leder olika nätverk.
Statistikredovisning för området.
Vem söker vi?
Du som söker har akademisk examen som svarar mot ansvarsområdet och vi ser gärna att du genomgått projektledarutbildning. Vi vill att du har arbetslivserfarenhet av självständigt kvalitets- och utvecklingsarbete. Då arbetet kräver kommunikation och dokumentation förutsätts att du har en god kommunikationsförmåga och behärskar svenska i tal och skrift. Du är bra på att formulera dig och kan anpassa din kommunikation till målgruppen. Vi ser gärna att du känner dig bekväm med att hålla föreläsningar eller utbildningar. Du hanterar digitala verktyg som en naturlig del i ditt arbete. Du som söker till oss har B-körkort för att kunna ta dig ut till våra verksamheter runt om i kommunen.
För rollen krävs att du kan arbeta självständigt och att du har god analytisk förmåga och kan starta, genomföra, följa upp och utvärdera processer. Utifrån ett strategiskt förhållningssätt har du ett helhetsperspektiv på verksamheten och kan motivera och entusiasmera din omgivning. Du behöver ha ett starkt intresse för utvecklings- och förbättringsarbete och förmågan att arbeta med parallella processer. Förmåga att arbeta självständigt.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Du kommer att kunna ta del av utbildningar inom förvaltningen/kommunen.
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-07-01Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Tillträde
Tillträde för tjänsten är enligt överenskommelse. Kontakt
Veronica Johansson är tillgänglig för frågor till och med vecka 29 och Fredrik Thomasson är tillgänglig under veckorna 30 och 31.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-169". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, HTJ Kontakt
Verksamhetschef
Nicolaj Håkansson 044-13 66 62 Jobbnummer
9987919