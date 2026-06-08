Verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen
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2026-06-08
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Verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen Socialtjänsten i Ånge kommun. Vi söker dig med erfarenhet att arbete inom äldreomsorgen, gärna i ledande eller utvecklande roller.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen med inriktning på nya socialtjänstlagen och andra viktiga reformer. Du blir en del av arbetet med att leda äldreomsorgen in i framtidens välfärd med nya arbetssätt som är förebyggande, främjande, jämlik och jämställt samt kunskapsbaserade. Ett viktigt arbete för att klara av framtidens utmaningar med en åldrande befolkning.Kvalifikationer
För att lyckas som verksamhetsutvecklare behöver du ha god förmåga att strukturera, planera och driva komplexa utvecklingsprocesser. Du arbetar systematiskt och har förmågan att se helheten utan att tappa fokus på viktiga detaljer. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, vilket kräver att du är kommunikativ och kan uttrycka dig tydligt och professionellt både muntligt och skriftligt. Du har en naturlig fallenhet för att skapa och vårda goda samarbeten och trivs i en miljö där samverkan är avgörande för att nå resultat. Som person är du självgående, tar initiativ till förbättringar och förstår vikten av att förankra och involvera andra i förändringsarbetet. Vi värdesätter också nyfikenhet, flexibilitet och ett lösningsorienterat arbetssätt. Du är driven, nyfiken och vill göra skillnad. I rollen kommer du att utveckla och implementera strategier för verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen, identifiera och föreslå nya lösningar och metoder för att optimera vård och omsorg. Du samarbetar nära ledningen för att säkerställa att verksamhetens mål nås och ingår i ledningsgruppen. Dessutom ansvarar du för att analysera och utvärdera processer och resultat i verksamheten.
Vi söker dig som har erfarenhet från äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård samt akademisk utbildning inom området.
Du är analytisk, lösningsorienterad och har goda ledaregenskaper.
Du kan arbeta både självständigt och i team och delar vårt engagemang för att förbättra livskvaliteten för äldre.
B-körkort är ett krav.
Om verksamheten
Hos oss ges du möjlighet att vara med och utveckla Ånge kommuns Socialaverksamhet genom att dela vår passion att skapa framtidstro. I rollen som verksamhetsutvecklare kommer du att arbeta på strategisk nivå nära avdelningschefer och sociala avdelningens strategiska ledningsgrupp. Fokus blir på äldreomsorgen. Du är strateg med ett stort driv som kräver självständighet och flexibilitet.
Övrig information
Vi erbjuder en möjlighet att påverka och göra skillnad inom äldreomsorgen. En stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor. Möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning. Rekrytering kan ske löpande under ansökningsperioden. Ånge kommun erbjuder möjlighet till viss del distansarbete om verksamheten tillåter, samt friskvårdstimme och årligt friskvårdsbidrag. Provanställning om sex månader kan komma att tillämpas. Välkommen med din ansökan!
Kontakter fritext
Fackliga kontakter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1:2026:065". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ånge Kommun
(org.nr 212000-2387), https://www.ange.se/
Torggatan 10 (visa karta
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841 81 ÅNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ånge kommun Kontakt
Rekryterande chef
Katarina Persson katarina.persson@ange.se 0690250141 Jobbnummer
9953345