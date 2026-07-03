Verksamhetsutvecklare inom AI och digital utveckling (hybrid)
Verket För Innovationssystem / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-07-03
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Vill du vara med och utveckla hur Vinnova arbetar i en tid då digitalisering och ny teknik förändrar förutsättningarna för offentlig verksamhet? Vi söker dig som vill bidra till att utveckla verksamhet och processer med hjälp av AI och digitala lösningar.
Vi erbjuderHos oss blir du en del av en utvecklingsdriven organisation där verksamhet, design och teknik arbetar tillsammans. Du får möjlighet att arbeta nära verksamheten och bidra till förändringar som gör konkret skillnad.
Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare. För att nå dit erbjuder vi bland annat goda möjligheter till kompetensutveckling, generös friskvård och ett brett utbud av personalaktiviteter. Vi arbetar i moderna lokaler i centrala Stockholm och har en öppen, innovativ och samarbetsorienterad kultur. Läs gärna mer om oss och vårt arbetsgivarerbjudande https://www.vinnova.se/m/arbeta-hos-oss/
Om rollenDu tillhör enheten Processutveckling och utvärdering tillsammans med andra verksamhetsutvecklare. Samtidigt arbetar du i ett tvärfunktionellt team inom Vinnovas agila produktorganisation. Tillsammans med kollegor från olika funktioner och kompetensområden bidrar du till att utveckla Vinnovas verksamhet för att möta framtidens behov.
I rollen driver och samordnar du utvecklingsinsatser med fokus på digitalisering och verksamhetsutveckling. Du analyserar verksamhetens behov, utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Du omsätter idéer till konkreta förbättringar och driver utvecklingen från behovsidentifiering till test, lärande och införande av nya arbetssätt och digitala lösningar. En viktig del av rollen är att stödja verksamheten i att förstå och ta till vara de möjligheter som ny teknik skapar.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Utforska verksamhetens behov genom dialoger, workshops och analyser.
• Identifiera hur AI, automatisering och andra digitala lösningar kan skapa verksamhetsnytta och utveckla arbetssätt.
• Ta fram konkreta utvecklingsinitiativ tillsammans med digitala produktteam och andra berörda.
• Utveckla och testa hypoteser, enkla prototyper eller visualiseringar tillsammans med användare i verksamheten innan ett bredare införande.
• Stötta chefer, processägare och medarbetare i att förstå, förankra och använda nya arbetssätt i praktiken.
• Följa upp att nya arbetssätt och digitala lösningar skapar avsedd nytta och justera inriktningen utifrån lärdomar och uppnådda effekter.
Kvalifikationskrav
• Akademisk utbildning inom relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av att omsätta verksamhetsbehov till konkreta förslag eller underlag för utveckling.
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling kopplat till digitala lösningar.
• Erfarenhet av att hantera komplexa problem och omsätta analys till hållbara lösningar.
• Erfarenhet av att arbeta med agila arbetssätt, exempelvis iterativ utveckling, effektstyrning och hypotesdrivet arbete.
• Erfarenhet av iterativt arbete, till exempel att formulera hypoteser, testa lösningar och lära av resultat.
• Erfarenhet av att arbeta med prototyper, low-code/no-code (t.ex. Power Apps, Figma eller liknande) eller andra digitala utvecklingsverktyg.
• God förmåga att samarbeta med både verksamhet och tekniska roller.
• God förmåga att kommunicera, facilitera och skapa engagemang mellan olika intressenter.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på båda språken.
Meriterande
• Erfarenhet av förnyelsearbete i en komplex organisation.
• Erfarenhet av en liknande roll i myndighet, kommun, region eller annan verksamhet med höga krav på transparens, styrning och regelefterlevnad.
• Erfarenhet av användarcentrerad utveckling och att involvera verksamheten i förändringsarbete.
• Erfarenhet av praktisk tillämpning av generativ AI eller AI-baserade verktyg i verksamhetsutveckling.
• Erfarenhet av AI-stödd prototyputveckling, till exempel genom vibe coding. Publiceringsdatum2026-07-03Dina personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid motivation och personliga egenskaper.
Vi söker dig som motiveras av Vinnovas uppdrag att främja hållbar samhällsutveckling och ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart näringsliv.
Du har förmåga att skapa struktur och framdrift i utvecklingsarbete. Du kombinerar ett strategiskt perspektiv med ett praktiskt genomförande och arbetar både långsiktigt och verksamhetsnära.
Du är analytisk och lyhörd, med förmåga att ta till vara olika perspektiv. Du bygger förtroende och skapar engagemang i utvecklingsarbete. Du kommunicerar tydligt och samarbetar väl med andra. Du är också nyfiken på hur AI och ny teknik kan användas för att skapa värde och utveckla verksamheten.
Vinnova är en lärande organisation och vi ser gärna att även du delar med dig av dina idéer och kunskaper. Våra värderingar – respekt, ansvarstagande och mod – genomsyrar ditt dagliga arbete.
PlaceringVi tillämpar ett hybridarbetssätt där arbete på distans kombineras med arbete på kontoret. Minst hälften av arbetstiden ska förläggas till vårt aktivitetsbaserade kontor på Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm, med några minuters promenadavstånd från Centralstationen.
AnställningTjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning om sex månader tillämpas.
Om VinnovaVinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Läs mer på https://vinnova.se/
KontaktVill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Glenn Gran, chef för enheten Processutveckling och utvärdering
Telefon: 08-473 31 44
E-postadress: glenn.gran@vinnova.se
Under sommarmånaderna kan du räkna med viss fördröjning i svar.
Vi avböjer all rekryterings- och annonseringshjälp. Facklig kontakt
• ST: Jonathan Nylander, 08-473 30 24 (t.o.m. 2026-07-17 och fr.o.m. 2026-08-10)
• SACO-S: Karin Stenström, 08-473 31 52 (fr.o.m. 2026-08-11)
Ansökan
Välkommen att ansöka via vår rekryteringsportal senast 2026–08–17. Innan du ansöker ber vi dig ta del av informationen om vår rekryteringsprocess https://www.vinnova.se/link/2fd2b9df6f5647d28f6d43db77f8c219.aspx
och om bisysslor https://www.arbetsgivarverket.se/arbetsgivarguiden/bisysslor
Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som kulturell och etnisk mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verket För Innovationssystem
(org.nr 202100-5216)
101 58 STOCKHOLM Arbetsplats
Vinnova Jobbnummer
9992510