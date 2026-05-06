Verksamhetsutvecklare inköp med fokus SAP
Vill du driva innovation och effektivisering som verksamhetsutvecklare inom inköp med SAP inriktning? Ta möjligheten att bidra till att stärka verksamheten genom digitalisering och processutveckling. Välkommen med din ansökan!
Din framtida utmaning
I rollen som verksamhetsutvecklare inom inköp med fokus på SAP spelar du en nyckelroll i att driva och genomföra utvecklingsinitiativ som syftar till att förflytta verksamheten mot sina strategiska mål. Du fokuserar ditt arbete på att delta i och driva digitaliseringsinsatser och förbättra våra interna processer.
Du ansvarar för att fortsätta driva utvecklingen inom SAP och implementera automatiseringslösningar för att optimera våra processer. Du arbetar nära IT-avdelningen och Implema, vår partner inom SAP-utveckling.
Du kommer också att driva arbetssätt framåt genom att skapa och uppdatera instruktioner och arbetsmetodsbeskrivningar, vilket bidrar till en enhetlig och effektiv arbetsprocess.
Den du är
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av SAP, särskilt inköpsmoduler och deras koppling till andra gränsytor som logistik, produktion, kvalitet och indirekta inköp. Du behöver också ha god förståelse för inköp och inköpskedjan.
Har du erfarenhet som utbildare, med erfarenhet av onboarding och "train the trainer" ser vi det som positivt. Erfarenhet av förändringsledning och projektledning är också en fördel.
Du har en relevant eftergymnasial utbildning.
Du behärskar både svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Du behöver också ha en god förmåga av att utveckla och presentera affärsfall för beslut kring budget.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik. Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Sista ansökningsdag är 2025-05-25 men vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Kontaktperson
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
Stina Widmark, chef Procurement Excellence 070-2119957
Lisa Fagerström, rekryteringskonsult, 076-8241789.
