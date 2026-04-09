Verksamhetsutvecklare, incidentsamordnare inom operativ säkerhet, Sundsvall
Vill du arbeta med verksamhetsutveckling i en samhällsviktig myndighet och bidra till att stärka arbetet med incidenthantering? Hos Försäkringskassan får du möjlighet att utveckla arbetssätt, analysera incidenter och bidra till en mer effektiv och lärande organisation.
Hos oss får du ett varierande och kvalificerat arbete i en trivsam och professionell arbetsmiljö, med goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid. Om du också värdesätter ett välfungerande arbete med dina kollegor och vill bli en del av ett samhällsviktigt uppdrag, så kan detta vara tjänsten för dig.
Verksamhetsutveckling, analys och intern samverkan
Som verksamhetsutvecklare och central incidentsamordnare har du en viktig roll i att samordna, följa upp och utveckla arbetet med incidenthantering på myndighetsnivå. Du arbetar både strategiskt och operativt med att analysera incidenter, följa trender och identifiera förbättringsområden. Du bidrar till att säkerställa att incidenter hanteras enligt fastställda processer och att erfarenheter från inträffade incidenter används för att stärka verksamheten.
I arbetet som verksamhetsutvecklare för incidenthantering har du ett övergripande ansvar som systemägare för IT-tjänsten säkerhetsincident. Du ansvarar för anvisningar och riktlinjer för hantering av incidenter samt ser till att dessa är tydliga, aktuella och efterlevs i organisationen. En viktig del av uppdraget är att styra, följa upp och kvalitetssäkra Försäkringskassans incidenthaneringsprocess, med fokus på att säkerställa ett enhetligt och effektivt arbetssätt. Du ansvarar också för att ta fram och publicera månadsrapporter om incidenter på intranätet samt genomför övergripande analyser på myndighetsnivå för att identifiera behov av förbättringar eller kompletterande åtgärder. Genom att följa trender och analysera rapporterade incidenter identifierar du återkommande mönster samt incidenter med stor påverkan, vilket ligger till grund för utvecklingsinsatser. Rollen innebär vidare att du driver och initierar kontinuerliga förbättringar inom incidenthanteringsområdet. Du arbetar självständigt, leder egna initiativ och bidrar aktivt i gemensamma utvecklingsinsatser med målet att stärka organisationens samlade förmåga att förebygga och hantera incidenter.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
har längre erfarenhet från arbete inom aktuellt verksamhetsområde och eller verksamhetsutveckling
god förståelse för Försäkringskassans processer och uppdrag
agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
kommer med innovativa idéer och lösningar som främjar utveckling
har förmåga att skapa ett användbart nätverk
kan förstå och analysera komplexa frågor
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
har god kommunikativ förmåga, på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
har flera års erfarenhet från säkerhetsområdet vid myndighet eller större offentlig organisation
har erfarenhet av IT- eller informationssäkerhetsarbete
har erfarenhet att arbeta med incidenter/avvikelserapportering
har goda kunskaper i Excel.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Krav på svenskt medborgarskap finns. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsorter: Stockholm, Göteborg, Malmö, Östersund eller Sundsvall. För rätt kandidat kan även annan placering diskuteras.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Niklas Treschow, 010-116 91 94 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Sussane Asqari, sussane.asqari@forsakringskassan.se
, 010-116 25 98 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Daniel Källström, 010-119 61 29, Saco-S: Karoline Mellgren, 010-116 93 36, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 23 april 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
