Verksamhetsutvecklare i socialförvaltningen Nordost
2025-08-29
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!
Till socialförvaltning Nordost söker vi nu en driven och engagerad verksamhetsutvecklare. Som verksamhetsutvecklare ingår du i en avdelning som arbetar med verksamhetsutveckling och kvalitetsfrågor. Avdelningen består av verksamhetsutvecklare, en verksamhetscontroller och två SAS:ar (socialt ansvarig samordnare) som tillsammans stöttar chefer och verksamheten i förändrings- och utvecklingsarbete.
Som verksamhetsutvecklare hos oss får du en mångsidig, spännande och kvalificerad tjänst och möjligheten att arbeta med kreativa ledningsgrupper och professionella medarbetare. Förvaltningens arbete handlar om att skapa möjligheter för människor att leva bra och självständiga liv. Förvaltningen samverkar nära och arbetar tillsammans med övriga välfärdsförvaltningar och målsättningen är att skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser och en mer jämlik stad.
I rollen kommer du att arbeta självständigt på uppdrag av, och i nära samarbete med, förvaltningens chefer och stödfunktioner. Uppdragen är varierande och består av utredningar och remissvar till den politiska organisationen, internt utvecklingsarbete inom förvaltningen, både rutin- och organisationsutveckling samt uppföljning av verksamhetens processer och kvalitet. I din roll ingår att kvalitetssäkra och ge stöd i utvecklingsarbete till chefer och medarbetare i processer för styrning och uppföljning. Du följer upp verksamheten och tar fram underlag, analyserar och presenterar resultat i de processer du arbetar i. Vidare är du behjälplig med framtagande av rutiner och uppföljningsverktyg och är en resurs för samordning av arbetet med planering, organisations- och verksamhetsutveckling.Kvalifikationer
Du som söker har högskoleutbildning med en tänkbar bakgrund som socionom, samhällsvetare eller motsvarande inom offentlig förvaltning. Kunskap om hur kommunal eller statlig verksamhet fungerar är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom myndighetsutövande socialtjänst samt erfarenhet av arbete med systematiskt förbättringsarbete inom kommunal verksamhet.
Då tjänsten främst kommer att riktas mot förvaltningens avdelning som arbetar med myndighetsutövning inom barn och unga är tidigare erfarenhet från det området meriterande.
Din kommunikativa förmåga är mycket väl utvecklad i både tal och skrift och du kan leda, samordna och driva utvecklingsprocesser med ett mål- och resultatorienterat förhållningssätt. Du är utåtriktad, strukturerad och självständig i ditt arbete. Du har en god analytisk förmåga och kan se helheter med känsla för detaljer utan att för den sakens skulle fastna i dem. Du har även goda IT kunskaper. Du samarbetar öppet och är prestigelös i ditt förhållningssätt. För att framgångsrikt kunna driva ett systematiskt kvalitetsarbete och processarbete är det av största vikt att du har förmågan att bygga förtroende och tillit inom verksamheten.
Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Ersättning
