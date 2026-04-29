Verksamhetsutvecklare grundskola/ anpassad grundskola
2026-04-29
Hallstahammars kommuns skolor vill vara i framkant gällande måluppfyllelse! Här ska alla elever lyckas med sin skolgång och bli sitt bästa jag!
Vår verksamhetsutvecklare går vidare som rektor i Hallstahammars kommun och därför söker vi nu en verksamhetsutvecklare inom grundskola/ anpassad grundskola. Vi söker dig som brinner för pedagogisk utveckling och vill arbeta på en övergripande strategisk nivå med målet att ge elever i Hallstahammars kommun de allra bästa förutsättningarna för att lyckas med sin skolgång.
Du kommer att ingå i grundskolans enhet "Stöd och Utveckling" och vara direkt underställd skolchefför grundskola. I enheten ingår också samordnande speciallärare/ matematikutvecklare samt språk- läs- och skrivutvecklare.
Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare för grundskolan jobbar du på uppdrag av rektorer samt skolchef för grundskola och anpassad grundskola. Arbetsuppgifterna är varierade och utgår ifrån de behov som våra analyser visar att vi har.
* Analysera verksamheten och identifiera förbättringsområden för kvalitet och måluppfyllelse
* Implementera och följa upp utvecklingsinsatser inom pedagogik, organisation och arbetsprocesser
* Delta aktivt i verksamhetsplanering och uppföljning av verksamhetsmål
* Ta fram och presentera rapporter samt beslutsunderlag till skolledning och huvudman
* Stötta rektorer vid förändringsarbete.
* Omvärldsbevaka trender, forskning och nya metoder inom utbildning och skolutveckling
* Leda workshops, utbildningar och processer för kollegialt lärande.
* Leda och samordna utvecklingsprojekt inom grundskola/ anpassad grundskola.
* Bygga nätverk och samarbeta med andra utvecklare, skolor och externa aktörerKvalifikationer
Vi söker dig som har grundutbildning inom pedagogik, är legitimerad lärare och har erfarenhet av arbete på rektorsnivå eller av arbete på övergripande huvudmannanivå. Du ska också ha
* Dokumenterad erfarenhet av utvecklings- eller förändringsarbete i skolverksamhet
* God förmåga att leda processer och grupper samt skapa engagemang i förändringsarbete
* Stark analytisk förmåga och vana att arbeta med verksamhetsanalyser, kvalitetsarbete och uppföljning
* Kommunikativa färdigheter, både muntligt och skriftligt
* Förmåga att strukturera och driva projekt självständigt
* Meriterande med utbildning eller erfarenhet av projektledning, systematiskt kvalitetsarbete eller processtyrning
* God digital kompetens och vana av digitala verktyg i utbildningssammanhang
Rektorsutbildning samt erfarenhet av skolledaruppdrag är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Att jobba i Hallstahammars kommun innebär att ha ett arbete som betyder mycket för många. Vi levererar välfärd till kommunens invånare oavsett vilken fas i livet man befinner sig i, vi sköter om parker, röjer snö, ser till att biblioteket har öppet och att skolan och äldreomsorgen fungerar väl.
När du börjar jobba hos oss blir du del av ett lag som tillsammans utför Sveriges viktigaste jobb.
Hallstahammars kommuns vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära och där nytänkande och kreativitet är självklart. Här hittar du det goda livet i storstadens närhet.
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
När du söker ett jobb hos oss förekommer det att vi behöver se ett registerutdrag från polisen utifrån gällande lagstiftning.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321984-2026-32".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars kommun
734 80 HALLSTAHAMMAR
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Kontakt
Veronica Lindberg veronica.lindberg@hallstahammar.se 0220-24325
