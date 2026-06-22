Verksamhetsutvecklare Förening till Nordost - Vikariat
Göteborgs kommun / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2026-06-22
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Om Jobbet
Vill du vara med och stärka föreningslivet och civilsamhället i Nordost? Som verksamhetsutvecklare förening arbetar du och dina kollegor tillsammans för att stötta och utveckla lokala föreningar genom samverkan, rådgivning och utvecklingsinsatser. Rollen innebär ett nära samarbete med både föreningsliv och kollegor för att skapa långsiktigt hållbara verksamheter och ökad delaktighet i området.
Vi vill att Göteborg ska vara en stad där invånarna engagerar sig och engagemanget tas tillvara. Civilsamhällets organisationer tillför brukar- och medlemsperspektiv, såväl som erfarenhet, kompetens och engagemang i sakfrågor. Därmed stärker organisationerna den demokratiska processen och bidrar till ökad delaktighet och utvecklingen av ett hållbart samhälle.
Som verksamhetsutvecklare spelar du en central roll i arbetet med att möjliggöra och utveckla föreningslivet i stadsdelen genom ett nära samarbete med de lokala aktörerna. Uppdraget innebär att utveckla och stötta det lokala civilsamhället i Nordost för att det ska stärkas och bli långsiktigt hållbart. Här finns en hel del kompetens i arbetsgruppen, där du blir en viktig aktör med just dina erfarenheter och kunskaper kring civilsamhällets utmaningar.
I rollen arbetar du också med handläggning av föreningsbidrag till barn- och ungdomsföreningar samt samverkan mellan olika organisationer i området. Dessutom ingår hantering av olika administrativa system i arbetsuppgifterna.
Du stöttar och stärker föreningslivet genom regelbunden kontakt och information kring nätverk och frågor om finansiering. Vi ser även att du har ett intresse för föreningar och civilsamhälle, att du har lätt för att samarbeta och vill ta ansvar.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Vi söker dig med en högskoleutbildning som är relevant för tjänsten till exempel inom socialpedagogik, socionom, förvaltningskunskap eller folkhälsovetenskap. Det krävs att du har god kännedom och erfarenhet av föreningar och deras villkor. Då det i arbetet ingår en stor del administration är det viktigt att du har god IT-vana och kunskaper i microsoft365. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från arbete inom ekonomi och att självständigt handlägga ärenden.
Som person är du strukturerad och ansvarsfull. Du behöver vara lyhörd och flexibel. Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna och kan upprätta tydliga mål och planera aktiviteter och projekt i god tid. Goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift är ett krav för tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av mångkulturella samarbeten.
Då du i arbetet ska stärka och utveckla det lokala föreningslivet genom regelbunden kontakt och information, är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga där du kan anpassa din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Det är även viktigt att du har en förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål.
Visst arbete kan ske på kvällar och helger.
Då rekryterande chef är på semester kan svar kring frågor dröja.
Intervjuer beräknas påbörjas i början av augusti.
Välkommen med dina ansökan!Övrig information
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år alternativt är i en ledande befattning inom kommun behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?Om företaget
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Socialförvaltningen Nordost Kontakt
Linus Forsman, Akademikerförbundet SSR 031-3683895 Jobbnummer
9971722