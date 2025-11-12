Verksamhetsutvecklare för social hållbarhet i samhällsplaneringen
2025-11-12
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Tjänsten är placerad på Strategi- och planeringsavdelningen, som är en del av samhällsbyggnadsförvaltningen. Här arbetar vi långsiktigt med planeringsfrågor, strategier och utveckling för hela kommunen. Du kommer att ha ett nära samarbete med både socialtjänsten och samhällsplaneringen och bidra till att överbrygga traditionella gränser mellan verksamheter.
Som verksamhetsutvecklare för social hållbarhet har du en nyckelroll i att utveckla arbetssätt, processer och samverkansformer mellan socialtjänsten och samhällsplaneringen. Ditt uppdrag handlar om att omsätta den nya socialtjänstlagens mål om förebyggande arbete, delaktighet och socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen till konkret praktik.
Du kommer bland annat att:
* Skapa och driva nya former för samarbete mellan socialtjänsten och samhällsplaneringen.
* Initiera och leda utvecklingsprojekt som stärker det förebyggande och främjande perspektivet.
* Medverka i kommunens planeringsprocesser från planbesked och förstudier till detaljplaner och gestaltning av allmänna platser med fokus på sociala perspektiv.
* Ta fram underlag, analyser och metoder för social hållbarhet och social konsekvensbedömning.
* Ge stöd till ledning och verksamheter i frågor om sociala dimensioner av fysisk planering, bostadsförsörjning och investeringsprojekt.
* Bygga nätverk och leda tvärsektoriella samverkansforum.
* Kommunicera, utbilda och sprida kunskap om socialt hållbar samhällsplanering.
* Föreslå indikatorer och bidra till uppföljning och utvärdering av sociala mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen inom samhällsvetenskap, statsvetenskap, sociologi, folkhälsa, beteendevetenskap eller motsvarande med intresse för samhällsplanering.
* Flera års erfarenhet av arbete inom sociala frågor eller i liknande offentlig verksamhet.
* Erfarenhet av utvecklings-, förändrings- eller samverkansarbete över organisatoriska gränser.
* God kunskap om socialtjänstens uppdrag, den nya socialtjänstlagen samt kommunal styrning.
* Förmåga att analysera komplexa samhällsfrågor och omsätta kunskap till praktiska lösningar.
* God kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av processledning, projektledning eller arbete med social hållbarhet i fysisk planering.
Du är samarbetsinriktad, analytisk och kommunikativ med förmåga att bygga relationer, skapa engagemang och driva utveckling framåt. Du har helhetssyn och ser samband mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor i samhällsutvecklingen. Du är strukturerad, innovativ och trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänkande med praktiskt genomförande.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av t ex ålder, kön och etnicitet.
