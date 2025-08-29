Verksamhetsutvecklare för Signs of Safety på socialförvaltningen
2025-08-29
Det är i Helsingborg det händer. Vi befinner oss i en spännande förflyttning mot framtidens socialtjänst. Vi har höga ambitioner. Men för att lyckas behöver vi dig med koll på läget. Letar du efter nya utmaningar och vill vara med och bygga en trygg och stabil socialtjänst?
Tveka inte, skicka in din ansökan redan idag.
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
Vi har genomfört en spännande organisationsförändring med fokus på att skapa en mer tillgänglig socialtjänst utifrån tre huvudområden: Myndighet, Insats och service samt Boende.
Nu vill vi ta steget och implementera Signs of Safety för att skapa en ännu bättre socialtjänst i Helsingborg.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Arbetet uförs under kontorstid. Det finns möjlighet till flexibelt och platsoberoende arbete och du har stora möjligheter att påverka din arbetsvardag.
Vi berättar mer när vi ses!Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Du ingår i ett team som består av en processledare och ytterligare en verksamhetsutvecklare. Tillsammans ska ni planera, förbereda, utbilda, stödja, följa upp och utvärdera arbetet med införandet av Signs of Safety. Det är viktigt att du är med och säkerställer att vi som organisation håller i och håller ut i metodiken över tid.
Du arbetar självständigt, kan analysera, prioritera, organisera och samordna olika utbildningsaktiviteter och processer för att underlätta implementering av förhållningssättet i verksamheterna. Kvalifikationer
Du har en stor kännedom och förståelse för Signs of Safety-modellen, dess principer, metoder och verktyg.
Tålamod har du svart bälte i och kommunikation är ytterligare en av dina starka sidor. Du kommunicerar tydligt och effektivt med de du arbetar för, exempelvis socialarbetare, chefer och familjer, samtidigt har du förmågan att förstå och respektera motstridiga känslor och behov hos desamma.
Din kombination av digital kompetens med medmänskliga färdigheter säkerställer att Signs of Safety integreras effektivt och hållbart i socialförvaltningens arbete. Vi ser gärna att du har en högre akademisk utbildning inom exempelvis beteendevetenskap, statsvetenskap eller är utbildad socionom samt att du har erfarenhet av myndighetsutövning och/eller insatsarbete för vuxna. Det är meriterande om du själv kan hålla i utbildning och viss handledning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-09-11. Urval sker löpande.
Anställningsform: Projektanställning
Omfattning: 100 %
Tillträdesdatum:Snarast
Varaktighet: 2026-09-30
Antal tjänster:1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Processledare Signs of Safety
Sara Svegin Öhman Sara.SveginOhman8@helsingborg.se 0768718021 Jobbnummer
9483019