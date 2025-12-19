Verksamhetsutvecklare fokus på minskad sjukfrånvaro & kompetensförsörjning
2025-12-19
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Välfärdsförvaltningen söker nu en verksamhetsutvecklare med inriktning kompetensförsörjning och minskad sjukfrånvaro. Tjänsten ingår i avdelningen för kvalitet- och verksamhetsutveckling, där övriga verksamhetsutvecklare och medicinskt ansvariga är organiserade. Avdelningens medarbetare är underställda förvaltningschef.
Publiceringsdatum2025-12-19
Välfärdsförvaltningens två stora utmaningar inom perspektivet medarbetare är en hög sjukfrånvaro och kompetensförsörjning. Båda är beroende av varandra och är grunden för att skapa framtidens arbetsplatser inom välfärdssektorn.
Förvaltningen kommer 2026 att ha ett särskilt fokus på att minska sjukfrånvaron. Grunden för arbetet är det systematiska arbetsmiljöarbetet med ett särskilt fokus på friskfaktorer. Att fånga tidiga signaler och ett aktivt rehabiliteringsarbete är en annan viktig del i arbetet. Som verksamhetsutvecklare ansvarar du för det strategiska och stödjer i det operativa arbetet för att minska sjukfrånvaron i nära dialog med kommunens HR-avdelning.
Uppdraget innefattar även att jobba med strategisk kompetensförsörjning för hela förvaltningen. Detta innebär att på övergripande plan arbeta med strategier, planering, analys och uppföljning av förvaltningens långsiktiga kompetensbehov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom personalvetenskap, beteendevetenskap, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete. Dina personliga egenskaper väger tungt och du har ett stort engagemang och intresse för att skapa hållbara arbetsplatser med en god arbetsmiljö för att minska sjukfrånvaron.
Du har god förmåga att planera, prioritera och arbeta effektivt för att hålla tidsramar och nå uppställda mål. Du behöver också vara kommunikativ och ha en mycket god förmåga att skapa förtroendefulla relationer och samarbeten.
B-körkort är ett krav samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
