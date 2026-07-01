Verksamhetsutvecklare digitala tjänster till Koncernstab kommunikation
Region Skåne, Koncernkontoret / Organisationsutvecklarjobb / Malmö Visa alla organisationsutvecklarjobb i Malmö
2026-07-01
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Uppdraget för Koncernstab kommunikation är att med professionella kommunikationsinsatser bidra till att stärka Region Skånes varumärke och till att förverkliga beslutade verksamhetsmål, politiska beslut och verksamhetsvision. Tjänsten som verksamhetsutvecklare finns på Koncernstab kommunikation, enheten digitala tjänster. Enheten tillhör området digital kommunikation som består av ytterligare tre andra enheter och arbetar med att utveckla och förvalta Region Skånes digitala kanaler. Vi är drygt 50 kollegor på området som tycker det är viktigt att ge bästa upplevelsen och servicen till invånare och medarbetare i olika kanaler.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare ingår du i ett team som arbetar med att utveckla Regions Skånes digitala tjänster på 1177.se. Du fokuserar på att underlätta och förbättra invånares möjligheter till digitala kontakter med hälso- och sjukvården. Arbetet innebär att du jobbar både strategiskt och operativt. Det kräver nära samarbete med olika intressenter och professioner för att tillsammans skapa den bästa användarupplevelsen.Kvalifikationer
Du som söker har högskoleutbildning med digital inriktning inom kommunikation eller annan relevant utbildning samt flerårig erfarenhet av att driva utveckling av digitala tjänster med fokus på användbarhet och tillgänglighet. Du är van vid att driva uppdrag inom området och att arbeta i tvärfunktionella team. Arbetet innebär många interna och externa kontakter så det är viktigt att du kan kommunicera på ett förtroendeingivande och professionellt sätt. Vi ser det som meriterande om du har arbetat med digitala tjänster inom 1177-konceptet eller tjänster som är klassade som medicintekniska produkter. Därtill är det en fördel om du har erfarenhet av arbete i en större organisation. Du har god kunskap i att kommunicera både på svenska och engelska.
För att lyckas i rollen behöver du förstå slutanvändares behov samt hur vi möter organisationens behov. Du tar ansvar för att leverera med resultat, har en god analytisk förmåga och kan se hur delarna hänger ihop för användaren.
Vi använder varandras kompetenser, arbetar och lär oss tillsammans samtidigt som vi har väldigt kul på jobbet. Vi ser fram emot att jobba med dig!
Placeringsort för tjänsten är Malmö.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Gäller ett vikariat under 11 månader.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Koncernkontoret är regionstyrelsens förvaltning och Region Skånes huvudkontor vars uppdrag är att leda, driva, samordna, följa upp och utveckla regionens verksamhet. Koncernkontorets drygt 950 medarbetare arbetar med regionens hälso- och sjukvård, det regionala utvecklingsuppdraget samt regionala stödfunktioner. Våra arbetsplatser finns främst på Rådhuset i Kristianstad och på Dockplatsen i Malmö.
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kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332402". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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223 63 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Koncernkontoret Kontakt
Markus Ruotsalainen, Enhetschef digitala tjänster 0406753893 Jobbnummer
9986355