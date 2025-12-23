Verksamhetsutvecklare demens och kognitiv sjukdom
2025-12-23
Välkommen till oss
Södermalms äldreomsorg satsar nu extra på att stärka kvaliteten för personer med demenssjukdom.
Vi söker en verksamhetsutvecklare med inriktning demens och kognitiv sjukdom till Södermalms äldreomsorg som vill vara med och driva arbetet utifrån den nationella demensstrategin "Varje dag räknas".
Du ingår i kvalitets- och utvecklingsenheten, en grupp med bred expertkompetens som inkluderar bland annat verksamhetsutvecklare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och vårdpedagog. Hos oss får du ett meningsfullt arbete i en dynamisk miljö, där kollegialt stöd och utveckling står i centrum.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en meningsfull och utvecklande roll i en av Stockholm stads största stadsdelsförvaltningar. Här arbetar vi målmedvetet för att säkerställa en äldreomsorg av hög kvalitet.
Som nyanställd i Södermalms stadsdelsförvaltning erbjuds du introduktion samt relevanta utbildningsinsatser Läs gärna mer om våra förmåner här: https://jobba.stockholm/formaner/
Stadsdelsförvaltningen sitter i trevliga och moderna lokaler på Virkesvägen i Hammarby sjöstad i
närheten av Mårtensdal (tvärbana) och Gullmarsplan (t-bana).
Din roll
Som verksamhetsutvecklare med inriktning demens och kognitiv sjukdom har du ett pedagogiskt och strategiskt uppdrag att stödja våra verksamheter i deras dagliga arbete. Ditt fokus är att säkerställa att nationella riktlinjer och forskning inte bara stannar på pappret, utan blir till verklighet i mötet med den enskilde.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
Att vara ett nära stöd till chefer och medarbetare i att implementera evidensbaserade arbetssätt och metoder i vardagen.
Att ansvara för att kompetensutveckling och teoretisk kunskap integreras i verksamheten och leder till faktiska kvalitetsförbättringar.
Att stötta i användandet av nationella kvalitetsregister som BPSD och SveDem samt främja personcentrerad vård och omsorg.
Att stötta verksamheterna i att väva in hälsofrämjande livsstilsfaktorer (kost, fysisk aktivitet, kognitiv träning och social samvaro enligt FINGER-metoden) i den dagliga omsorgen.
Att tillsammans med verksamheterna ta fram och prova nya, lokala lösningar för att möta framtidens behov inom vården för personer med kognitiv sjukdom.
Att tillsammans med anhörigkonsulent och verksamheterna utveckla och samordna informations- och stödinsatser för anhöriga, i enlighet med nationella målsättningar.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
Har en legitimerad hälso- och sjukvårdsutbildning, socionomexamen eller annan akademisk utbildning som vi bedömer som relevant.
Har specialistutbildning inom demens (t.ex. Silviasyster/Silviasjuksköterska) eller omfattande erfarenhet av demensvård.
Har dokumenterad erfarenhet av att handleda personal och leda förändringsarbete i praktiken.
Har god kännedom om den nationella demensstrategin och Socialstyrelsens nationella riktlinjer.
Det är meriterande om du har:
Dokumenterad erfarenhet av förändringsledning och gärna utbildning inom området.
Erfarenhet av att leda och driva utvecklingsprojekt.
Erfarenhet av att arbeta med och handleda i nationella kvalitetsregister såsom BPSD-registret eller SveDem.
Vana av att omsätta utbildningsinsatser till praktisk tillämpning i vårdnära miljöer.
Kännedom om aktuella samverkansfrågor kring hälso- och sjukvård och omsorg.
Som person är du trygg i din expertroll och har en naturlig förmåga att entusiasmera andra. Du är pedagogisk, uthållig och bra på att bygga förtroendefulla relationer med både ledning och medarbetare ute i verksamheterna.Publiceringsdatum2025-12-23Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Rekryteringsprocessen består av intervjuer, digital och/eller fysisk samt referenstagning. Det kan även komma att ingå arbetspsykologiska tester.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Ersättning

Månadslön
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7339". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Södermalms stadsdelsförvaltning Kontakt
Nicoletta Zoannos nicoletta.zoannos@stockholm.se 08-50812779 Jobbnummer
9662274