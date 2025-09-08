Verksamhetsutvecklare/Agil ledare till avdelningen Barn och familj
2025-09-08
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vi söker en verksamhetsutvecklare som vill axla rollen som agil ledare.
Avdelningen Barn och Familj har två verksamhetsområden, Bidragsförmåner och Föräldraförmåner, där vi tillsammans med Försäkringskassans IT-avdelning driver vårt förvaltnings- och utvecklingsarbete utifrån agila principer. Avdelningens uppdrag är att ge barnfamiljer bättre förutsättningar för ekonomisk trygghet genom att på ett effektivt sätt och med god kvalitet besluta och betala ut ersättningar.
Agilt arbetssätt, utveckling och förändringsledning
Vi söker en verksamhetsutvecklare/agil ledare som vill vidareutveckla och förfina vårt agila arbetssätt. Vi står inför omfattande digitalisering och transformation av våra stödsystem till våra kunder och våra medarbetare. Användarupplevelsen är extra viktig för oss vilket gör att de framtida användargränssnitten utvecklas med modern webbteknik.
Du kommer både vara med och definiera hur vi vill arbeta med utveckling framåt samt leda och visa vägen. Inom rollen kommer du att förändringsleda organisationen i utvecklingen av vårt agila arbetssätt. Du kommer även att coacha och stötta team och roller i att bli agila och arbeta mer agilt.
I rollen ingår även att organisera och genomföra PI-planeringar med våra team samt facilitera ceremonier när behov finns.
Du ingår i den strategiska utvecklingsledningen för avdelningen samt kommer vara avdelningens representant i myndighetens agila förflyttning.
I tjänsten ingår att bevaka och vara väl insatt i aktuell samhällsutveckling av betydelse för Försäkringskassan samt att utifrån detta analysera tänkbara konsekvenser för verksamheten. I arbetet ingår också att medverka i olika nätverk och bland annat delta i beredningar, verksamhetsplanering och årsredovisningar.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har flerårig erfarenhet från arbete inom verksamhetsutveckling
• har flerårig erfarenhet från att arbeta enligt agila arbetsmetoder
• har erfarenhet av ledande roller eller ledande befattningar
• har mycket goda kunskaper inom förändrings- och utvecklingsprocesser
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har förmåga att skapa ett användbart nätverk
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• kommer med innovativa idéer och lösningar som främjar utveckling
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av förändringsledning och/eller drivit förändring av arbetssätt
• har erfarenhet av att arbeta i en stor organisation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Stockholm.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Fredrika Järnehall Box, 010-112 08 68 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Denise Marica, 010-113 45 12, denise.marica@forsakringskassan.se
. ST: Therese Plantin, 010-119 22 35, Saco-S: Louise Henriksson, 010-118 40 55, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 28 september 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
