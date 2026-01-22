Verksamhetsutvecklare - Tillverkande industri
Northcon AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-01-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Northcon AB i Stockholm
, Södertälje
, Enköping
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Om jobbet
Du identifierar, driver och implementerar förbättringar. Rollen kombinerar strategiskt utvecklingsarbete med praktiska förbättringar.
Vanliga arbetsuppgifter
Kartlägga, utveckla och implementera processer och arbetssätt
Leda förbättrings- och effektiviseringsinitiativ
Driva och leda olika typer av projekt
Identifiera förbättringsområden och stötta organisation i genomförandet
Arbeta med Lean-, kvalitets- och effektiviseringsverktyg för att skapa långsiktiga resultatPubliceringsdatum2026-01-22Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning, gärna civilingenjör eller högskoleingenjör
Minst 3 års erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete inom tillverkande industri
Minst 3 års erfarenhet av projektledning
God kunskap om metoder och verktyg som Lean och Six Sigma
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska
Om NORTHCON
På Northcon blir du del av ett växande team där din kompetens verkligen gör skillnad. Vi erbjuder utmanande uppdrag inom kvalitet, compliance, process och verksamhetsutveckling där du får frihet, ansvar och stora möjligheter att utvecklas.
Ansökan Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Har du några frågor är du välkommen att mejla oss eller använda vår chatt så svarar inom kort.
Välkommen med din ansökan!
Vi väljer att inte ta emot några samtal från säljare och rekryterare i denna process. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7099393-1803928". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Northcon AB
(org.nr 559218-4740), https://ledigajobb.northcon.se
Vasagatan 30 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Northcon Jobbnummer
9700077