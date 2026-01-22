Verksamhetsutvecklare - Tillverkande industri

Northcon AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm
2026-01-22


Om jobbet
Du identifierar, driver och implementerar förbättringar. Rollen kombinerar strategiskt utvecklingsarbete med praktiska förbättringar.
Vanliga arbetsuppgifter

Kartlägga, utveckla och implementera processer och arbetssätt

Leda förbättrings- och effektiviseringsinitiativ

Driva och leda olika typer av projekt

Identifiera förbättringsområden och stötta organisation i genomförandet

Arbeta med Lean-, kvalitets- och effektiviseringsverktyg för att skapa långsiktiga resultat

Publiceringsdatum
2026-01-22

Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning, gärna civilingenjör eller högskoleingenjör

Minst 3 års erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete inom tillverkande industri

Minst 3 års erfarenhet av projektledning

God kunskap om metoder och verktyg som Lean och Six Sigma

Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska

Om NORTHCON
På Northcon blir du del av ett växande team där din kompetens verkligen gör skillnad. Vi erbjuder utmanande uppdrag inom kvalitet, compliance, process och verksamhetsutveckling där du får frihet, ansvar och stora möjligheter att utvecklas.
Ansökan Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Har du några frågor är du välkommen att mejla oss eller använda vår chatt så svarar inom kort.
Välkommen med din ansökan!
Vi väljer att inte ta emot några samtal från säljare och rekryterare i denna process.

Arbetsgivare
Northcon AB (org.nr 559218-4740), https://ledigajobb.northcon.se
Vasagatan 30 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
Northcon

