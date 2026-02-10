Verksamhetsutvecklare - Skolans framtid i Karlsborg
2026-02-10
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlsborgs kommun i Karlsborg
Vill du påverka framtidens utbildning och driva verklig förändring? Vi söker en engagerad och strategisk verksamhetsutvecklare som blir central i vårt utvecklingsarbete.
Arbetsplatsen
Barn- och utbildningsförvaltningen i Karlsborg omfattar hela utbildningskedjan - från de yngsta i förskolan till vuxenutbildningen. Vi är cirka 160 medarbetare och utgör kommunens näst största förvaltning.
Tjänsten som verksamhetsutvecklare är placerad inom Barn- och utbildningsförvaltningen med kontor i kommunhuset, men uppdraget är förvaltningsövergripande och innebär nära samarbete med alla våra verksamheter.

Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare har du en nyckelroll i att utveckla och förbättra verksamheten, med fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra barn och elever. Du arbetar nära ledningen och bidrar med analyser, utvecklingsinsatser och strategiska beslut som verkligen gör skillnad.
Du blir en del av förvaltningens ledningsgrupp, där du tillsammans med skolchef och rektorer bidrar till viktiga beslut och utvecklingsinsatser. I rollen rapporterar du till skolchef och får fokus på uppdrag som:
Skolutveckling: Att driva utvecklingsprojekt som stärker kvalitet och likvärdighet i hela utbildningskedjan. Stötta och koordinera pågående projekt samt planera och initiera nya utvecklingsinsatser. Du representerar kommunen i olika nätverk, håller ihop och utvecklar kommunens förstelärare och fungerar som resurs i digitaliseringsprojekt inom förvaltningen.
Systematiskt kvalitetsarbete: Att säkerställa att våra verksamheter arbetar strukturerat med uppföljning, analys och förbättring. Hålla dig uppdaterad kring ny lagstiftning och aktuell forskning, samt fungera som stöd vid implementering av dessa i verksamheten.
Utredningar inför politiska beslut: Ta fram väl underbyggda beslutsunderlag som bidrar till långsiktiga och hållbara lösningar. Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda skolutveckling eller kvalitets- och verksamhetsutveckling inom offentlig sektor. Du är analytisk och strategisk, har god helhetssyn och trivs med att arbeta nära ledning och politiska processer. Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt, både muntligt och skriftligt, och kan göra komplexa frågor begripliga.
Du har pedagogisk högskoleexamen eller annan likvärdig utbildning samt god kunskap inom utbildningsområdet och förmåga att omsätta lagar och styrdokument i praktiken. Du har erfarenhet av utredningsarbete, strategisk analys eller att leda och samordna processer.
För att lyckas i rollen trivs du med att samarbeta och är duktig på att bygga goda relationer, men kan också arbeta självständigt på ett ansvarsfullt och strukturerat sätt. Samtidigt är du driven, initiativtagande och lösningsfokuserad. Rollen kräver också vana vid digitala verktyg för kvalitetsarbete och du ser digitalisering, inklusive AI, som en naturlig del av arbetet.
Vi erbjuder
Hos oss får du en spännande och varierad tjänst i en kommun med tydligt fokus på utveckling framåt. Du får möjlighet att påverka framtidens utbildning och verksamhetsutveckling och arbeta i nära samverkan med skolchef, förvaltningsledning och våra verksamheter. Arbetet är flexibelt och stimulerande, med utrymme för både strategiskt tänkande och praktiskt utvecklingsarbete.
Karlsborgs kommun erbjuder trygga anställningsvillkor med bland annat betald semester från första anställningsåret, individuell lönesättning, flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete om verksamheten tillåter.
Vi värnar om ett hållbart arbetsliv och erbjuder ett brett friskvårdsutbud, såsom friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme, gratis motionssim och vattengympa samt möjlighet till kostnadsfri massage.

Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Karlsborgs kommun använder vi rekryteringsverktyget Varbi. Vi ber dig därför att skicka in din ansökan via Varbi genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Intervjuer är planerade att ske eftermiddagarna 11/3 och 16/3.
Vi undanber oss vänligen erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film https://youtu.be/aiKLf7PYHiQ
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 500 anställda.

Ersättning

Månadslön

Sista dag att ansöka är 2026-03-02
