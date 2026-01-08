Verksamhetsutvecklare - produktägare
Västra Götalandsregionen / Supportteknikerjobb / Mölndal Visa alla supportteknikerjobb i Mölndal
2026-01-08
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso-och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? Västra Götalandsregionen är Sveriges största offentliga arbetsgivare med ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till Västra Götalandsregionens vision "det goda livet". På koncernkontoret arbetar vi dagligen med att göra skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare.
Nu söker vi en produktägare, som vill vara med att fortsätta utveckla och stötta vår hårdvaruleverans så att vi klarar av den stora efterfrågan av vår kompetens. Ta chansen och sök dig till en av Sveriges största arbetsgivare.
Ditt uppdrag
I rollen som produktägare kommer du att agera drivande för att fortsätta arbetet med att etablera en mer samlad hårdvaruhantering för produkter efterfrågade i regionen, samt definiera dess förmågor. Det kan till exempel vara skrivare, handskanner och diktafoner.
Enhetens uppgift är att vara proaktiv partner när det gäller att tillgodose regionens användare och övriga intressenter med testade och godkända produkter.
Tillsammans med teamet, samt interna och externa intressenter, kommer du förvalta och utveckla dina produkter. Du kommer koordinera och prioritera verksamhetens behov samt tekniska lösningar. Du kommer att leda teamet för att nå uppsatta mål inom ditt område. Rollen innebär ett mandat att prioritera aktiviteter och delta i budgetprocessen.
Rollen innebär att:
Identifiera konsumtions- och användarrepresentanter och föra nära dialog med dessa för att identifiera långsiktiga och kortsiktiga behov.
Ta fram och vidmakthålla vision, mål och plan för produkten både ur ett affärsmässigt-, tekniskt- och användarperspektiv som ligger i linje med intressenternas önskemål.
Följa upp, kommunicera och planera färdplaner för produkten. Säkerställa att livcykelplaner integreras och prioritera behoven i backloggen.
Vad kan vi erbjuda dig?
Du får chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället där du med dina insatser bidrar till Västra Götalandsregionens vision "det goda livet". Som en av Sveriges största IT-organisationer finns goda utvecklingsmöjligheter och vi arbetar med individuella utvecklingsplaner för alla medarbetare.
Vi på koncernstab digitalisering och enheten IT-utrustning och system kan ge dig en kreativ arbetsmiljö där vi hela tiden strävar emot att ligga i framkant vad gäller både teknik och kompetens. Detta innebär unika möjligheter att utvecklas vidare. Bland annat genom daglig kompetensöverföring mellan kollegor, fördjupande personligt anpassade utbildningar och aktivt deltagande i nya tekniska lösningar.
Västra Götalandsregionen erbjuder flexibla arbetsformer utifrån verksamhetens förutsättningar och det finns möjlighet att kombinera arbete från våra kontor och på distans.
För att lyckas i rollen behöver du:
För rollen som produktägare har du relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens samt erfarenhet av att planera, designa och leverera IT processer/lösningar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du passar väl in i teamet. Vi söker dig med flera års erfarenhet av att leda ett team i agil anda. Du är kommunikativ och har en förmåga att kommunicera mål och visioner. Du ser förändring, ökad digitalisering och ny teknik som spännande. Du är noggrann, strukturerad och van vid att ta eget ansvar och driva processer framåt. Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift. Meriterande är även om du har god kännedom om stora organisationer.
Din personliga inställning väger tungt, men vi ser att du har erfarenhet av
Produktansvarig/ägare eller motsvarande teamledarroll
ITIL och agila arbetsmetoder såsom Scrum/SAFEe
kravhantering
samarbete med olika intressenter
strukturerat lednings- och processarbete
Goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift, är ett krav.
Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:
Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
Feedback bidrar till vår utveckling.Publiceringsdatum2026-01-08Övrig information
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.
Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Vi eftersträvar jämlikhet för alla medarbetare, att de trivs på arbetsplatsen och värnar om en god balans mellan arbetsliv och privatliv.
Läs mer om vår verksamhet här: http://www.vgregion.se/om-vgr/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/65". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Koncernkontoret, Koncernstab Digitalisering, Support och drift Kontakt
Karin Thimell Vlahov, enhetschef 072-4530870 Jobbnummer
9674593