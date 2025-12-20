Verksamhetsutvecklare - fortsatt digital utveckling och automatisering
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen / Organisationsutvecklarjobb / Uppsala Visa alla organisationsutvecklarjobb i Uppsala
2025-12-20
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Miljöförvaltningen i Uppsala
Välkommen till miljöförvaltningen! Vårt mål är att alla som bor, verkar och vistas i Uppsala kommun kan leva i en bra miljö med god hälsa. Vi är en del i samhället och för att lyckas i vårt uppdrag vårdar och skapar vi relationer till vår omvärld. Vi är kompetenta och hjälpsamma och arbetar förebyggande. Hos oss kan du arbeta med miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll, lantmäteri och tillståndsgivning. Genom samverkan, tillsyn, inspektion och dialog bidrar vi till att Uppsala kan utvecklas på ett hållbart sätt, nu och för kommande generationer.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Är du en driven, kommunikativ och nyfiken person med passion för digital transformation? Vill du vara med och forma framtidens miljömyndighet och samhälle genom att effektivisera och innovera den idag redan digitala miljöförvaltningen i Uppsala kommun? Då söker vi dig!
Som verksamhetsutvecklare hos oss får du en unik möjlighet att leda och samordna det fortsatta arbetet med digitalisering och automatisering i en organisation där din kompetens gör skillnad. Du kommer att vara en nyckelperson i att omsätta visioner till verklighet, driva innovation och säkerställa att digitalisering blir ett verktyg för att nå miljöförvaltningens mål, ett hållbart Uppsala.
Ditt uppdrag
Som verksamhetsutvecklare med inriktning mot digitalisering och AI har du en bred och strategisk roll i miljöförvaltningens förändringsarbete, i nära samarbete med förvaltningens ledningsgrupp och stabsrepresentanter. Du har en central roll i all verksamhetsutveckling på förvaltningen, men i synnerhet inom digitalisering och automatisering.
Din uppgift är att leda, inspirera och samordna digitaliseringsarbetet tillsammans med verksamheterna samt att projektleda viktiga initiativ och utvecklingsområden. Du förväntas driva förändringsarbete och att stödja chefer och medarbetare i digitaliseringsfrågor ur ett verksamhetsperspektiv. Du är en möjliggörare!
I ditt ansvar ingår att:
• förändringsleda och samordna?processer och projekt kring digital transformation och innovation, med fokus på leverans, kvalitet och effektivitet
• utveckla, implementera och förvalta?metoder och arbetssätt för digitalisering och AI
• identifiera behov och utmaningar?i verksamheten och omsätta dessa till strategiska digitala lösningar som stödjer miljöförvaltningens vision och mål
• omvärldsbevaka?nya teknologier, digitala trender och AI-utveckling för att säkerställa att miljöförvaltningen ligger i framkant
• samordna förvaltningens behov?avseende data, datakvalitet och masterdata för att säkerställa att digitalisering blir ett effektivt verktyg
• genomföra utredningar och uppdrag?
• implementera AI-lösningar och digitala verktyg?som effektiviserar verksamheten och förbättrar servicen till invånarna.
Du är länken mellan verksamhet och teknik och bidrar till att förflytta miljöförvaltningen från ambition till transformation.
Rollen kräver att du kan förklara komplexa digitala frågor på ett enkelt sätt och möta verksamheter med olika digital mognad. Det ingår att vara miljöförvaltningens representant inom Uppsala kommuns systemförvaltningsorganisation som bedrivs enligt pm3 och delta i nätverk för kommunens projekt- och förvaltningsledare.Publiceringsdatum2025-12-20Bakgrund
Vi söker dig med akademisk utbildning (minst kandidatexamen) inom exempelvis systemvetenskap, projektledning, digitalisering, innovation eller motsvarande erfarenhet. Du har flera års erfarenhet av att leda digitala utvecklingsprojekt med fokus på leverans och effektivitet, samt god förståelse för digitala processer, verktyg och arbetssätt.
Du har:
• flera års erfarenhet av arbete med digitalisering och data, inklusive process- och projektledning
• erfarenhet av att arbeta processinriktat med verksamhetsutveckling där digitalisering är en central del
• god förmåga att uttrycka dig i svenska både i tal och skrift
• mycket förmåga att samarbeta med olika intressenter, både internt och externt, och att förklara komplexa tekniska lösningar på ett pedagogiskt sätt.
Det är meriterande med erfarenhet av:
• arbete med masterdata, datamanagement och underhåll av data i större organisationer
• Power BI och Access då miljöförvaltningen har pågående arbeten inom det
• verksamhetsutveckling och tjänstedesign
• arbete inom en politiskt styrd organisation
• implementering av digitala lösningar i offentlig sektor med verksamhetsfokus och nyttorealisering
• processledning av grupper inom verksamhetsutveckling med fokus på digitaliserings- och innovationsfrågor.
Vidare är det meriterande med:
• kännedom om regelverk kring dataskydd (GDPR) och informationssäkerhet
• erfarenhet av arbete inom myndighetsutövande organisation
• vana vid att föredra ärenden för politisk ledning och förvaltningsledning
• vana att arbeta tillsammans med olika funktioner och nivåer inom en organisation
• kunskap om AI-verktyg, automatisering och dataanalys
Som person söker vi dig som är:
• driven och initiativtagande?
• analytisk och problemlösande?
• strukturerad, metodisk? och kvalitetsmedveten
• kommunikativ och relationsskapande?
• mål- och resultatinriktad?
• nyfiken och innovativ?
Inom Uppsala kommun arbetar vi tillsammans, välkomnar nyskapande och gör skillnad. Välkommen med din ansökan!
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Linda Jacobson, förvaltningsdirektör, tfn 018-7263032. Alternativt Kajsa Angerdal, hr-specialist, tfn/sms 018-727 12 95
Facklig företrädare:
Naturvetarna, Marutsa Hansson, 018-727 43 18
Vision, Emir Padovic, 018-7278016
• Ledarna, 0200-871111
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MHN-2025-00564". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen Kontakt
Förvaltningsdirektör
Linda Jacobson 018-7263032 Jobbnummer
9658188