Verksamhetsstrateg till Social- och omsorgsförvaltningen
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen / Organisationsutvecklarjobb / Katrineholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Katrineholm
2026-07-10
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Vill du vara med och göra verklig skillnad i människors vardag?
Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun arbetar med stöd, omsorg och myndighetsutövning för människor i olika skeden av livet. Vårt uppdrag är brett och spänner över flera verksamheter, från äldreomsorg och hemsjukvård till individ- och familjeomsorg samt överförmyndarverksamhet.
Vi möter människor med olika behov, förutsättningar och livssituationer. Gemensamt för vårt arbete är att vi bidrar till trygghet, självständighet och ett värdigt liv. Hos oss får du vara en del av en verksamhet som utvecklas och som varje dag gör konkret skillnad för Katrineholms invånare.
Vill du vara med och utveckla social- och omsorgsförvaltningen - en förvaltning i utveckling?Vi söker en verksamhetsstrateg som vill göra skillnad! Hos oss, med visionen Stolt, Smart och Kraftfull, får du arbeta nära ledning och politik genom att bidra till smartare styrning, bättre analyser och starkare resultat.
Då vår nuvarande verksamhetsstrateg går vidare till ett nytt uppdrag inom förvaltningen, söker vi dig som vill ta vid och fortsätta utveckla vår verksamhet. I den här rollen får du en central och strategiskt viktig funktion där du arbetar med uppföljning, analys och utveckling av våra resultat. Du ansvarar för att samordna och ta fram tertialrapporter, delårs- och årsredovisningar och är föredragande i nämnder. Här får du möjlighet att påverka på riktigt – genom att bidra till smartare arbetssätt, bättre beslutsunderlag och starkare resultat.
Låter det spännande och intressant? Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetsstrateg stödjer du förvaltningsledning och nämnder i frågor som rör styrning, planering, uppföljning, analys och verksamhetsutveckling. Rollen har ett särskilt ansvar för att samordna, kvalitetssäkra och skriva nämndernas tertialrapporter, delårsrapport och årsredovisning samt bidra till att utveckla förvaltningens styrning och måluppföljning. Du jobbar i nära samarbete med förvaltningschefen.
Rollen innefattar bland annat:
• Stödja förvaltningsledning och verksamheter i arbetet med mål, styrning och uppföljning.
• Initiera och driva utvecklingsinsatser för att stärka kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse.
• Analysera verksamhetsresultat, trender och omvärldsfaktorer som påverkar nämndernas verksamhetsområden.
• Utarbeta beslutsunderlag och analyser till ledning och nämnder.
• Ansvara för planering, samordning och genomförande av arbetet med tertialrapporter, delårsrapport och årsredovisning för tre nämnder.
• Författa, sammanställa och kvalitetssäkra rapporttexter.
• Presentera rapporter och analyser för ledningsgrupper och nämnder.
• Följa upp nämndernas mål, indikatorer och uppdrag.
• Ta fram statistik, nyckeltal och analysunderlag som stöd för verksamhetsstyrning och prioriteringar.
• Vara ett kvalificerat stöd till chefer och verksamhetsansvariga i frågor som rör styrning, uppföljning och utveckling.
• Samverka med ekonomer, kvalitetsutvecklare, HR-specialister och andra funktioner inom kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen inom offentlig förvaltning, statsvetenskap, ekonomi, samhällsvetenskap eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av kvalificerat strategiskt arbete och är van att arbeta med verksamhetsutveckling, utredningar eller uppföljning i komplexa verksamheter.För att lyckas i rollen har du mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift. Du har även erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation och god förståelse för de förutsättningar som präglar offentlig verksamhet. B-körkort är ett krav för tjänsten. Erfarenhet av att arbeta i Hypergene är meriterande.
Som person är du självgående och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt på ett strukturerat och resultatinriktat sätt. Du har god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete samt skapa tydliga arbetssätt och processer. Du har ett strategiskt förhållningssätt och förmåga att se frågor i ett större sammanhang. Genom din analytiska förmåga kan du hantera komplexa frågeställningar, identifiera samband och bidra till välgrundade beslut. Du har också en god helhetssyn och förståelse för hur olika delar av verksamheten påverkar varandra och organisationens långsiktiga utveckling.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
I denna rekrytering använder vi oss av arbetspsykologiska tester för att få en objektiv och fördjupad förståelse för hur du agerar i arbetsrelaterade situationer.
Intervjuer för denna rekrytering kommer genomföras vecka 33.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Socialtjänstlagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs för att arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem), stödboenden eller skyddade boenden. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332531/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms Kommun
(org.nr 212000-0340)
Upplandsgatan 2 (visa karta
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641 80 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0150-570 00 Jobbnummer
9998886