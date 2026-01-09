Verksamhetsstrateg till fastighets- och serviceavdelningen
2026-01-09
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att stödja riksdagens arbete. Cirka 700 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med många olika typer av arbetsuppgifter.
Vill du arbeta i hjärtat av den svenska demokratin och bidra till att utveckla verksamheten som stöttar riksdagens arbete? Vi söker nu en verksamhetsstrateg som ska stärka fastighets- och serviceavdelning i arbetet med att driva och samordna strategiska och operativa uppdrag ur ett tydligt helhetsperspektiv. Som verksamhetsstrateg får du ett självständigt och varierat uppdrag där du både leder utvecklingsarbete och stärker våra administrativa processer.
Tjänsten är placerad inom fastighets- och serviceavdelningen som framför allt ansvarar för att vårda, bevara och utveckla riksdagens byggnader och samlingar av konstföremål samt för att sköta den interna servicen. Avdelningen består av fyra enheter med cirka 140 medarbetare.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
• Du ger ett kvalificerat stöd till avdelningens chefer i arbetet med att utveckla verksamheten på både strategisk och operativ nivå.
• Du är sammanhållande för utveckling och uppföljning av strategier och policyer.
• Du samordnar avdelningens verksamhetsplanering och uppföljning.
• Du ingår i och driver tvärfunktionella utvecklingsinitiativ inom och mellan avdelningar.
• Du leder workshoppar, gör analyser, skriver rapporter samt tar fram beslutsunderlag och presentationsmaterial.
• Du stödjer avdelningen i administrativa uppgifter, till exempel utlämningsärenden och samordnar samt följer upp berednings- och delningsdokument.
Som verksamhetsstrateg arbetar du brett med allt från kvalificerat ledningsstöd och samordning av utredningar och strategiska frågor till operativ planering och genomförande. En viktig funktion är samverkan - både med enheterna och sektionerna inom avdelningen och med andra avdelningar inom Riksdagsförvaltningen samt externa aktörer. Du förväntas ge ett fortlöpande stöd, bland annat genom strukturerad omvärldsanalys. Du rapporterar till avdelningschefen.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• har ett par års erfarenhet av att leda verksamhetsutveckling, resultatuppföljning, projektledning eller liknande
• har en för uppdraget lämplig akademisk bakgrund eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig
• har erfarenhet av att jobba med utredningar, färdplaner, strategier och policyer
• har vana av att arbeta med administrativt stöd, hantera och analysera data, utveckla underlag, skriva rapporter samt ta fram beslutsunderlag och presentationsmaterial
• kan strukturera och prioritera ditt arbete bland flera parallellt löpande uppdrag
• har erfarenhet av både strategisk och operativ styrning
• har en god kommunikativ förmåga och kan formulera dig mycket väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom offentliga organisationer. Det är även meriterande om du har erfarenhet av flera av avdelningens ansvarsområden och erfarenhet av diariehantering.
Som verksamhetsstrateg hos oss kommer du att trivas om du är en driven och innovativ person som inte är rädd för att ifrågasätta traditionella tillvägagångssätt. Du har en hög servicekänsla, är nyfiken och har en vilja att lära känna verksamheten för att förstå vilka behov som finns. Eftersom rollen har många kontaktytor behöver du vara både kommunikativ och lyhörd samt ha förmåga att samarbeta och inge förtroende. Du behöver också vara noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbetssätt. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Riksdagsförvaltningen tillämpar provanställning.
• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Omfattning: Heltid
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor i fråga om semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid och erbjuder distansarbete i viss utsträckning.Så ansöker du
Ansök via riksdagen.se, senast den 25 januari 2026.
Referensnummer:785-2025/26
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att skicka ett personligt brevÖvrig information
Kontakta oss
Ulrika Nylander, avdelningschef, 08-786 46 59
Jenny Carlson, HR-specialist. 08-786 67 02
Fackliga representanter
Peter Stoltz, Saco-S,
Anneli Löfling, ST,
Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
