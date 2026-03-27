Verksamhetsstrateg - Förskola, Huddinge kommun
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Huddinge utvecklar förskolan med tydlig riktning, hållbara strukturer och fokus på likvärdig kvalitet. För att stärka arbetet ytterligare och skapa ett sammanhållet 0-16-perspektiv behöver vi utveckla våra arbetssätt.
Vi söker dig som vill arbeta nära både styrning och verksamhet - och vara med och göra verklig skillnad i förskolan.
Om uppdragetSom verksamhetsstrateg är du organisatoriskt placerad på avdelningen för stab och verksamhetsstöd. Du arbetar i nära samarbete med skolchef för förskolan och verkar i gränsytan mellan styrning, analys och verksamhet. Rollen är strategisk och självständig, med fokus på att skapa långsiktighet, struktur och välgrundade beslutsunderlag för förskolans fortsatta utveckling.
Uppdraget inriktas särskilt på att stärka kvaliteten i förskolan, utveckla språkutvecklande arbetssätt och bidra till att alla barn får en likvärdig och stimulerande lärmiljö. Du tar fram analyser, lägesbilder och beslutsstöd som ger skolchefen bästa möjliga förutsättningar att leda utvecklingen, och du säkerställer att prioriteringar och riktning blir tydliga och hålls samman över tid. Du samarbetar nära verksamhetsutvecklare och verksamhetsstrateg för grundskolan för att bidra till en sammanhållen styrkedja i hela förvaltningen. I rollen ingår även nära dialog och samordning med rektorer i förskolan, stödfunktioner och andra avdelningar.
ArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter utgår från det systematiska kvalitetsarbetet som leds av skolchef. Du:
• Planerar, genomför och följer upp riktade utvecklingsinsatser i förskolorna när behov identifieras.
• Tar fram analyser, lägesbilder och beslutsstöd som tydliggör inriktning, prioriteringar och effekter.
• Stärker särskilt utvecklingen inom språkutvecklande arbetssätt och kvalitetsfrågor kopplade till lärmiljöer och undervisning.
• Följer hur rektorer i förskolan leder genom det systematiska kvalitetsarbetet och identifierar var stöd behöver förstärkas.
• Samverkar med stödfunktioner och andra avdelningar för att säkerställa att styrning, stöd och uppföljning håller ihop.
• Delar analyser och bedömningar med strateg funktioner inom grundskolan för att bidra till ett gemensamt 0-16-perspektiv.
• Initierar och leder nätverk vid behov, exempelvis inom språkutveckling eller kvalitetssäkring.
• Medverkar i förvaltningsövergripande utvecklingsprojekt och representerar förskolan i forum där nya arbetssätt eller digitala lösningar införs.
• Genomför verksamhetsbesök som grund för analys och dialog samt säkerställer att utvecklingsarbetet är väl förankrat i vardagen.
• Håller dig uppdaterad om forskning, styrdokument och nationella förändringar inom barn- och ungdomsvetenskap, särskilt inom språkutveckling.
• Delar relevanta insikter med skolchefen, rektorer och kollegor.
• Du avlastar skolchefen med administrativa uppgifter vid behov.
Kvalifikationskrav
• Erfarenhet som skolledare (rektor eller biträdande rektor) i förskolan i minst 3 år.
• Legitimerad förskollärare.
• Fördjupad förståelse för förskolans styrdokument och förmåga att omsätta dem i styrning, undervisning och uppföljning.
• Ledning eller genomförande av utvecklingsarbete med påvisbara resultat.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Meriterande
• Rektorsutbildning eller vidareutbildning inom ledarskap, skolutveckling eller kvalitetsarbete.
• Erfarenhet av att medverka i kommunövergripande eller samverkansbaserade processer.
• Erfarenhet av att hålla i utbildningsinsatser eller kompetensutveckling för personal.
Du är relationsskapande, lyhörd och trygg i att arbeta över organisatoriska gränser. Du har en stark analytisk förmåga, ser helheter och samband och kan göra komplexa underlag begripliga och användbara. Du trivs i en roll där riktningen är tydlig, där du ges frihet inom ramarna och där du förväntas bidra till att göra kvalitet synlig och hållbar i vardagen.
Varför Huddinge?För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktpersonFör facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/ledigajobb/facklig-kontaktinformation/)
UpplysningarVid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Cecilia Wessfeldt Stabschef: Cecilia.Wessfeldt@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
Välkommen in med din ansökan!
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314948".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068)
Huddinge kommun, Sektion Stab o myndighet fsk
Stabschef
Cecilia Wessfeldt Cecilia.Wessfeldt@huddinge.se
9822388