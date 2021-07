Verksamhetsstöd 50% / vik barnskötare till Herrängen/Älvsjöskoge - Stockholms kommun - Barnskötarjobb i Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Hägersten-Älvsjö är en av 13 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad, i vårt område bor runt 120 000 invånare. Stadsdelsförvaltningen erbjuder förskola och fritid, omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel. Vi är drygt 3000 medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa bra förutsättningar och service för de som bor i stadsdelsområdet.Den kommunala förskoleverksamheten hos oss är den största i Stockholms stad och vi arbetar kontinuerligt och systematiskt med verksamhetens utveckling utifrån det kompetenta barnet och en lärande organisation.ArbetsplatsbeskrivningHerrängen/Älvsjöskogens förskolor är en enhet i Älvsjö med totalt 6 förskolor, alla med väldigt fina gårdar och närhet till skog och grönområden: En utomhusmiljö som inbjuder till rörelse och utforskande av natur och lek.I enheten ingår förskolorna Matrisen, Lillskogen, Långsjö, Rödkulla, Vågavilja och Älvskogen.Enheten leds av en rektor, två biträdande rektorer och en administratör. Enhetens biträdande rektorer är båda utbildade pedagogistor och ansvarar tillsammans med rektor för att driva den pedagogiska utvecklingen. En av dem är också utbildad specialpedagog.Våra förskolor är platser där barnen ges många möjligheter till olika möten, kreativt skapande, upptäckter och utmaningar som stimulerar dem till lärande. Att arbeta med barnens inflytande och ansvarstagande är centralt för oss. Vi ser möjligheten i varje barn och utgår från att alla barn är kompetenta, nyfikna och har en lust att lära.Barnskötarens roll är att vara medforskande genom att finnas nära barnen, lyssna på dem, samtala, läsa sagor, ställa frågor mm. Du deltar i de olika moment som sker under en dag: mottagandet när barnen kommer på morgonen, förmiddagens lek och aktiviteter, på och avklädning i samband med utevistelse (Vi är mycket utomhus) lunch, vila mellanmål...Avdelningens ordinarie pedagoger introducerar och handleder dig. Du bidrar med dina kompetenser, tankar och engagemang genom att vara en del i arbetslaget. Förutom att leka och vara tillsammans med barnen i gruppen deltar du i planering, genomförande och uppföljning av olika aktiviteter/undervisningssituationer. Det ingår även en del praktiska sysslor. Det kan till exempel vara att hämta mat, duka och torka bord.Du är utbildad barnskötare och det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i barngrupp på förskola. Vi värdesätter även erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd.Du är lyhörd, aktiv och engagerad och har ett fint bemötande och förhållningssätt till både barnen och deras föräldrar samt till arbetskamrater. Du är flexibel och lösningsinriktad. Ditt barnfokus är tydligt och du har en positiv och nyfiken attityd till ditt arbete och ditt arbetslag såväl som till hela förskolan och enheten. Du samverkar med barn, kollegor och föräldrar på ett lyhört och smidigt sätt och lyssnar, kommunicerar samt hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.Du vill utmanas och utvecklas tillsammans med andra i våra fina arbetslag.Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet från föreningslivet som till exempel att ha varit ungdomsledare inom en sport du utövat eller om du varit scout. Det är även en tillgång ifall du har specialkunskaper inom något område som vi arbetar med på förskolan tillsammans med barnen. Det kan handla om olika skapande aktiviteter som bild och form, dans, sång och musik, snickeri eller att du tycker om att röra på dig eller uppskattar natur och friluftsliv.Vi söker två barnskötare för arbete 50% (20 timmar/vecka) under perioden 9/8-31/12 med eventuell möjlighet till förlängning. Den ena med placering på Vågavilja och den andra till Älvskogens förskola, båda med arbete i åldern 3-5 år. Det kommer också finnas möjlighet att kombinera vikariatet med arbete som sjukvikarie ifall du är intresserad av att jobba fler timmar.Ett krav är givetvis också att du har ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister.Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.Vill du vara med i vårt gäng och utveckla barnen och dig själv tillsammans med oss? Lämna i så fall in din ansökan så snart som möjligt. Vi kommer att behandla inkomna ansökningar löpande under ansökningstiden.Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Varaktighet, arbetstid20 timmar/vecka. Tillträde: 9:e augusti eller enligt överenskommelse Visstidsanställning tillallmän visstidsanställning, månadslönSista dag att ansöka är 2021-07-20