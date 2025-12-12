Verksamhetsspecialist till Enheten för IT-stöd HR i Malmö
Region Skåne, Koncernkontoret
2025-12-12
Gör skillnad. Varje dag.
Koncernstab HR är en del av Koncernkontoret och ingår i Region Skånes centrala tjänstemannaledning. Vårt mål är att Region Skånes chefer och medarbetare ska uppleva att vi är en attraktiv arbetsgivare, har rätt kompetens samt är redo för omställningsarbete genom digitalisering och nya arbetssätt. Koncernstab HR har det övergripande ansvaret för ledning, utveckling, samordning och uppföljning av Region Skånes HR-arbete. Det innebär ansvar för regiongemensamma arbetssätt, tydliga basprocesser, IT-stöd som är knutna till HR-området samt ledarutveckling och utbildningsfrågor.
Team schema, hälsa och användarstöd (SHA) är en del av Enheten IT-stöd inom HR och har ett centralt uppdrag i Region Skånes arbete med digitalisering, schemaläggning, arbetsmiljö och användarstöd. Vi säkerställer att HR-systemen stödjer och följer gällande arbetstidsregler och avtal, och att schemaprocesserna fungerar i vardagen för verksamhetens chefer och medarbetare. Genom vårt arbete bidrar vi till stabil drift, hög datakvalitet, korrekt regelefterlevnad och hållbara arbetsflöden i hela organisationen.
Vi befinner oss mitt i en omfattande utvecklingsresa inom schema- och bemanningsområdet, där nya digitala stöd utvecklas och införs för att stärka verksamhetens arbetssätt. Som verksamhetsspecialist blir du en viktig del av detta arbete och har möjlighet att påverka hur framtidens digitala lösningar utformas för hela Region Skåne. Du arbetar brett, nära HR, IT, våra bemanningsfunktioner, chefer, företagshälsovård och andra samverkansparter i organisationen, och är en aktiv del av den systemförvaltning vi ansvarar för.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Som verksamhetsspecialist hos oss arbetar du brett med både schemastöd och HR-system. Du är en viktig del av den systemförvaltning vi ansvarar för och bidrar till utveckling och kvalitetssäkring av våra digitala lösningar. I ditt uppdrag ingår att ge professionellt stöd till verksamheten och att säkerställa att schemaprocesser, avtalstillämpningar och arbetstidsregler följs och tillämpas korrekt i våra system.
Du arbetar med felsökning, tester, systemkonfiguration och kvalitetssäkring inom de HR-system och schemastöd som teamet förvaltar. Du är en sammanhållande länk mellan användare, HR, IT och leverantörer, och bidrar till att våra digitala lösningar fungerar korrekt och följer gällande avtal och arbetstidsregler. Tillsammans med teamet arbetar du kontinuerligt med att förbättra systemens funktionalitet och användningsområde, och du deltar i både små och stora utvecklingsinitiativ kopplade till schema, bemanning, arbetsmiljö och digitalisering.
Arbetet innefattar även att kvalitetssäkra data, analysera schemaläggningsmönster, följa upp statistik och bidra till utvecklingen av självservice- och automatiseringslösningar. Du stödjer verksamheten i frågor som rör schemaprocesser, avtalstillämpningar och arbetstidsregler, och säkerställer att dessa hanteras korrekt i våra system. Genom nära samarbete med HR-strateger, kollegor inom systemförvaltningen och våra leverantörer bidrar du till att skapa en stabil, effektiv och framtidssäkrad digital miljö för Region Skånes medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets-/högskoleutbildning, gärna inom HR eller systemvetenskap, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som bedöms relevant av arbetsgivaren. Du har också goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
För tjänsten krävs även:
• erfarenhet av att arbeta med HR-system eller schemastöd, gärna i en roll som verksamhetsspecialist, systemförvaltare eller motsvarande
• erfarenhet av tolka och tillämpa avtal, arbetstidsregler och schemaprinciper i digitala system
• erfarenhet av felsökning, testning, systemkonfiguration eller kvalitetssäkring av systemstöd
• vana att arbeta med datakvalitet, statistik eller systemlogik
• förståelse för HR-processer, bemanningslogik eller digitalt stöd kopplat till arbetsmiljö och hälsa.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• system som Personec P, TimeCare eller TESSA
• automatisering, självservicelösningar eller arbete i digitaliserings-/utvecklingsprojekt
• arbete i större organisationer med många kontaktytor.
Som person ser vi att du är strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att snabbt kunna ställa om och prioritera mellan olika arbetsuppgifter när arbetet så kräver. Du har också god analytisk förmåga, lätt för att samarbeta med andra och kan förklara komplexa frågor på ett pedagogiskt och begripligt sätt. Vi värdesätter även att du är lyhörd och intresserad av att fånga upp verksamhetens behov av systemstöd och krav på funktionalitet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne.
Koncernkontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen i Region Skåne. Koncernkontorets drygt 750 medarbetare arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljö, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR. Koncernkontorets arbetsplatser finns främst i Rådhuset i Kristianstad och på Dockplatsen i Västra Hamnen i Malmö.
