Verksamhetsspecialist med inriktning mot kontorsservice i Sundsvall
Försäkringskassan / Organisationsutvecklarjobb / Sundsvall Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sundsvall
2025-09-18
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Sundsvall
, Kramfors
, Hudiksvall
, Ljusdal
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Just nu söker vi en verksamhetsspecialist med inriktning kontorsservice.
Kommunikativ relationsbyggare som vill skapa mervärde för våra kunder
Verksamhetsspecialisten frigör tid och skapar mervärde för verksamheten genom att tillhandahålla konsultativ service och systematiskt vidareutveckla kvalitativa och effektiva stödtjänster. Verksamhetsspecialisten har ett ansvar för att uppmärksamma och identifiera behov, besvara komplexa frågor och ge kvalificerat stöd genom vägledning, rådgivning, information direkt eller indirekt kontakt med verksamhetsstödskunder såsom chefer, medarbetare och externa aktörer.
Med kunden i fokus utför du som verksamhetsspecialist beställda uppdrag enligt fastlagda processbeskrivningar och metoder. Arbetsuppgifterna förutsätter planering, utredning och analyser. Som verksamhetsspecialist bedömer du och fattar beslut inom ramen för ansvarsområdet. Du kommer även att utvärdera och delta i eller leda förändrings- och utvecklingsarbete som påverkar delar av eller hela myndigheten. Du som verksamhetsspecialist kommunicerar med och ger kvalificerat stöd till chefer, kunder, både internt och externt, genom dialog och möten. I ditt vardagliga arbete använder du dig av skriftlig dokumentation, IT-stöd och telefon.
Som verksamhetsspecialist med inriktning kontorsservice arbetar du specifikt med att stödja verksamheten inom kontorsserviceområdet. Du utför självständigt olika utvecklingsuppdrag samt övergripande strategiarbete inom kontorsserviceområdet. Ansvarar för utveckling av kontorsservice uppdrag och tjänstepaket i dialog med kund. Utbildar och informerar inom olika ämnesområden. Du utvecklar även rutiner och arbetar med dess uppföljning inom kontorsserviceområdet. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Tjänsten innebär att du behöver vara en duktig relationsbyggare och kunna skapa mervärde så väl för kund som internt. Du förväntas ha social kompetens i form av att kunna skapa positiva möten med människor, men också att du kliver fram och visar starka ledarskapsförmågor när det är nödvändig. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskole- eller universitetsutbildning inom ämnesområden som arbetsgivaren bedömer relevant eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har några års erfarenhet inom liknande arbete inom statlig myndighet
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• verkställer planer och processer samt ser till att dessa håller hög kvalitet
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har förmåga att skapa ett användbart nätverk
• har goda kunskaper i Officepaketet.
Det är meriterande om du
• har arbetat inom Kontorsservice
• har kunskaper i Visma Proceedo
• har kunskaper i Smart IT.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Placeringsort: Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Frida Tjernström, 010-111 99 07, frida.tjernstrom@forsakringskassan.se
(för frågor om tjänsten). HR-specialist: Florense Bergqvist, 010-114 35 25, florense.bergqvist1@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Malin Dahlström, 010-112 54 74, Saco-S: Cecilia Silverson, 010-115 26 18, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 12 oktober 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9515812