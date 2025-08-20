Verksamhetsspecialist inom Verksamhetsstöd till Östersund
Försäkringskassan / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Östersund Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Östersund
2025-08-20
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Östersund
, Sollefteå
, Kramfors
, Sundsvall
, Ljusdal
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
På avdelningen för Verksamhetsstöd stöttar vi övriga verksamheter internt så att vi tillsammans kan nå Försäkringskassans mål. Det gör vi genom att leverera stöd och tjänster inom bland annat kontorsservice, lokalförsörjning, upphandling, skanning och diarieföring. På den här enheten levererar vi stöd och tjänster inom blankett- och mallkonstruktion. Vi levererar även tjänster till andra myndigheter.
Blankett- och mallkonstruktion, expertstöd och samarbete
Som verksamhetsspecialist stödjer du Försäkringskassans verksamhet med blankett- och mallkonstruktion. Arbetet innebär också att du upprättar stöddokument samt förvaltar och utvecklar dessa. Mycket av arbetet sker i samarbete med en eller flera kollegor. Du blir en del av en grupp som består av totalt sju medarbetare och kommer också att samarbeta med andra avdelningar och funktioner inom Försäkringskassan. Till viss del samarbetar du också med andra myndigheter.
Du behöver vara väl insatt i utvecklingen inom området eftersom du framöver kan behöva bidra till utveckling och kravställning av IT-stöd. Tjänsten kan också innebära att du utbildar och informerar om ämnesområdet.
Som verksamhetsspecialist hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen inom relevant ämnesområde, eller likvärdig kompetens som inhämtats genom flerårig arbetslivserfarenhet av liknande arbete
• har specialistkompetens och sakkunskap eller handläggningskunskap inom blankett- eller mallkonstruktion
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• verkställer planer och processer samt ser till att dessa håller hög kvalitet
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat.
Det är meriterande om du
• har aktuell erfarenhet av avancerade funktioner i Microsoft Word och Adobe Experience Manager Forms
• har erfarenhet av att arbeta med wimimallar eller blankettkonstruktion
• har erfarenhet av att lära ut och förmedla kunskap inom ämnesområdet
• har erfarenhet av tillgänglighetsanpassning
• har erfarenhet av grafiskt arbete (format, layout och design).
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-08-20Övrig information
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. Placeringsort: Östersund.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Joakim Leijman, 010-113 71 16 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Hanna Granvik, 010-113 45 09, hanna.granvik@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Åsa Ahlström 010-118 25 59, Saco-S: Elsy Lindman 010-113 71 00, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 5 september 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till BankId ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9466279