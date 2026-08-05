Verksamhetsspecialist inom Verksamhetsstöd i Östersund
Försäkringskassan / Organisationsutvecklarjobb / Östersund Visa alla organisationsutvecklarjobb i Östersund
2026-08-05
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Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vi startar nu upp en helt ny enhet inom avdelningen för verksamhetsstöd och söker dig som vill kombinera djup teknisk expertis med drivkraften att forma en ny verksamhet. Det här är en unik chans att kliva in i en nyckelroll där du inte bara förvaltar utan är med och sätter standarden för vår civila beredskap. Arbetsglädje och trivsel är hos oss en förutsättning för ett hållbart arbetsliv.
Utveckling, förvaltning och teamarbete
Som verksamhetsspecialist med inriktning mot robusta kontorslokaler får du en nyckelroll inom utveckling och förvaltning av samhällsviktiga och säkerhetsklassade miljöer. Du fungerar som specialist och kravställare inom elförsörjning, reservkraft, avbrottsfri kraft samt fastighetstekniska försörjningssystem kopplade till civil beredskap. I rollen stödjer du chefer och medarbetare i frågor som rör elförsörjning, reservkraft och fastighetstekniska försörjningssystem vid både nyetableringar och ombyggnationer av robusta kontorslokaler. Du medverkar i projektering och kan även driva eller projektleda insatser inom området. Som verksamhetsspecialist ansvarar du för den dagliga förvaltningen av säkerhetsskyddsstödjande utrymmen, bidrar aktivt och stöttar avdelningens biträdande signalskyddschef i signalskyddsverksamheten. Som verksamhetsspecialist följer du utvecklingen inom elförsörjning, reservkraft och fastighetstekniska system för att säkerställa att verksamheten ligger i framkant inom området robusta och resilienta lösningar.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
har examen från högskola/universitet med inriktning mot elförsörjning, reservkraft och fastighetstekniska försörjningssystem eller kvalifikationer/erfarenheter som bedöms likvärdiga.
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
kan förstå och analysera komplexa frågor
verkställer planer och processer samt ser till att dessa håller hög kvalitet
agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
har ett metodiskt och systematiskt tillvägagångssätt
har B-körkort.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av säkerhetsskyddarbete
har erfarenhet av att projektleda
har erfarenhet av riskanalysarbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-08-05Övrig information
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. Resor ingår i tjänsten. Vissa anställningar hos oss innebär deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. För att bli anställd i en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Östersund.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Rebecca Frisk, 010-113 71 03 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Laila Blomquist Eriksson, 010-111 34 57, laila.blomquist.eriksson@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Daniel Källström, 010-119 61 29, Saco-S: Karoline Mellgren, 010-116 93 36, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 26 augusti 2026. När du ansöker bifogar du ditt CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, du får istället besvara ett antal urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
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126 12 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
10022294