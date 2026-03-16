Verksamhetssamordnare till Tekniska enheten, Trosa kommun
Trosa kommun / Administratörsjobb / Trosa Visa alla administratörsjobb i Trosa
2026-03-16
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trosa kommun i Trosa
, Södertälje
eller i hela Sverige
I Trosa kommun gör närheten skillnad. Som medarbetare hos oss blir du del av en organisation med korta beslutsvägar, höga ambitioner och ett tydligt samhällsuppdrag. Här får du använda din kompetens, utvecklas i din roll och arbeta tillsammans med engagerade kollegor för dem vi finns till för.
Är du ett administrativt geni som älskar struktur, ordning och utveckling? Och får lite extra puls av en välfylld att-göra-lista? Då kan du vara vår nya verksamhetssamordnare på Tekniska enheten.
Tekniska enheten består av en teknisk chef, tre gruppchefer och tolv medarbetare. Vi är ett gäng engagerade kollegor som hjälper varandra, tar vårt uppdrag på stort allvar och har roligt på jobbet. Vi ansvarar för kommunens gator, parker och lekplatser, kommunala fastigheter, avfallshantering samt vatten och avlopp.
Här uppmuntrar vi samarbete, teamkänsla och arbetsglädje. Vi gillar att testa nya arbetssätt, dela kunskap och hitta smartare lösningar tillsammans.
VAD INNEBÄR DITT UPPDRAG?
Som verksamhetssamordnare blir du en nyckelperson som stöttar både ledning och verksamhet. Du jobbar både operativt och på lite "helikopterhöjd" för att skapa struktur, kvalitet och effektiva arbetssätt.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Ekonomi: fakturahantering, kontering, fakturaunderlag och månatliga uppföljningar
• Stöd i budget och prognos: nära samarbete med ekonomiavdelningen
• Beredskap och säkerhet: kontinuitetsplanering, kris- och beredskapsfrågor
• Informationshantering: arkivsamordning, GDPR-ambassadör och informationssäkerhet
• Samordning, utveckling och verksamhetsstöd: intern/extern samordning samt utveckling och kvalitetssäkring av arbetssätt och processer, beställningar och uppdatering av årshjul
VEM SÖKER VI?
Du är personen som ser samband i våra processer och mellan våra enheter, och du skapar struktur utan att någon behöver be dig. Du trivs när du får saker att fungera smidigt bakom kulisserna.
Du har hög ansvarskänsla, tar egna initiativ och gillar självklart att samarbeta.
Vi tror att du har:
• gymnasieutbildning, gärna inom ekonomi, administration eller samhällsvetenskap
• minst 2-3 års erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete
• erfarenhet av ekonomiadministration och god systemvana
• erfarenhet av samordning, projekt eller verksamhetsstöd
• mycket god svenska i tal och skrift
Extra plus om du har erfarenhet av Raindance, ärendehanteringssystem, informationssäkerhet och/eller offentlig verksamhet.
VAD ERBJUDER VI?
Vi vet att riktigt bra administratörer är en verksamhets ryggrad - en kompetens vi värdesätter.
Hos oss får du:
• stor variation i arbetsuppgifter och möjlighet att påverka hur vi jobbar
• nära ledarskap, korta beslutsvägar och engagerade kollegor
• flexibla arbetstider och förmånliga semestervillkor
• introduktionsdagar och mentor när du börjar
• friskvårdsbidrag, hälsofrämjande och kulturella aktiviteter
• kollektivavtal, försäkringar och förstärkt tjänstepension
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan via vårt digitala ansökningssystem. Bifoga gärna CV och ett kort personligt brev där du berättar varför just du vill bli verksamhetssamordnare hos oss.
INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan till Trosa kommun!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trosa kommun
https://www.trosa.se/
Teknisk chef
Ulf Hagstedt ulf.hagstedt@trosa.se 0156-52331
9800763