Verksamhetssamordnare till social- och funktionsstödförvaltningen
2026-01-29
Avdelningen gemensam mottagning och insatser är en av fem avdelningar och utgörs av nio enheter. Avdelning ansvarar för den första kontakten med både medborgare och professionella som kan vara i behov av socialtjänstens insatser. Rådgivning, myndighetsutövning, insatser med och utan behovsprövningen är några av de huvudsakliga ansvarsområdena. Insatserna ges både enskilt och i grupp till barn och vuxna. Avdelning ansvarar även för budget- och skuldrådgivning samt att utreda dödsbo.
Avdelningen har sedan 2022 utvecklat verksamheten med hjälp av tjänstedesign i syfte tillvarata de kunskaper medborgare har och därigenom bli en mer öppen och tillgänglig socialtjänst med nya socialtjänstlagen som riktmärke. Utvecklingsarbetet har resulterat i nya arbetssätt och en ny kultur. Idag är förvaltningen efterfrågad i nationella sammanhang för att berätta om det utvecklingsarbete som pågår.
Som verksamhetssamordnare kommer du att bidra till att förvaltningen fullgör sitt uppdrag inom ramen för gällande lagstiftning, styrdokument, strategier och ekonomiska ramar.
Du ska i samråd med enhetschef ge nära ärendehandledning och vardagligt stöd till medarbetare.
Inom ramen för handledarskapet förväntas du engagera och motivera medarbetare till förnyelse och utveckling samt verka för att verksamhetens mål uppnås.
Du uppmärksammar utvecklings- och utbildningsbehov inom förvaltningens processer och samarbetar nära med verksamhetsutvecklare i dessa frågor.
Verksamhetssamordnaren ansvarar för att utveckla och säkerställa intern samverkan så att den upplevs sömlös för den enskilde.
Du ska även verka för att utveckla och bibehålla extern samverkan. Rollen kräver att du är väl förtrogen med socialförvaltningens uppdrag och utbud samt har god kännedom om socialtjänstens uppdrag och andra samverkande förvaltningars och myndigheters ansvar.Kvalifikationer
* Du som sökande skall ha socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer vara motsvarande/lämplig.
* Erfarenhet av att ha arbetat inom socialtjänst, individ och familjeomsorg, ses som meriterande.
* Som verksamhetssamordnare med ansvar för samordning av insatser behöver du ha en god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat, vara lösningsfokuserad samt vara bekväm med att fatta beslut. Det är viktigt att du har en god analytisk förmåga för att kunna identifiera behov och utveckla området för att bidra till förvaltningens strategiska arbete.
* Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig till sista december 2026, med möjlighet till förlängning.
