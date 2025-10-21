Verksamhetssamordnare till Livsmedelsverkets stab (vikariat)
2025-10-21
Vill du utifrån en central roll samordna övergripande frågor hos Livsmedelsverket och bidra till säkra livsmedel, hållbar livsmedelskonsumtion och till Sveriges livsmedels- och dricksvattenförsörjning? Är du intresserad av att ta fram underlag till GD och bidra till en utveckling av myndighetens kvalitetsarbete? Vi söker dig med erfarenhet från rapportskrivning, remisshantering och kvalitetsarbete som vill bidra till att utveckla vår styrning, planering och uppföljning.
GD stab
Staben ger strategiskt och administrativt stöd till generaldirektören och myndighetsledning. GD stab ansvarar för att stödja myndigheten med verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning och bidra till att myndigheten når resultat och uppsatta mål. På uppdrag av generaldirektören ska staben leda och stödja strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete inom hållbarhet, innovation och myndighetens arbete med förenkling för företag. Årsredovisning, budgetunderlag och de regeringsuppdrag som Livsmedelsverket tilldelas samordnas av GD stab. Stabens arbete ska bidra till hög effektivitet, kvalitet och resultat för myndigheten.
GD stab består av stabschef, GD sekreterare, verksamhetssamordnare, verksamhetsutvecklare samt verksamhetscontroller.
Din roll
Som verksamhetssamordnare i generaldirektörens stab arbetar du med myndighetsövergripande uppgifter och har ett helhetsperspektiv. Tillsammans med dina kollegor planerar och samordnar du myndighetens tvärgående frågor. Din roll är att vara stöd till generaldirektören, myndighetsledningen samt andra nyckelfunktioner i myndighetsövergripande frågor. Du deltar i stabens arbete med styrning, planering och uppföljning. Du har ett nära samarbete med olika stöd- och ledningsfunktioner samt olika handläggare inom myndigheten.
Viktiga uppgifter är bland annat att samordna arbetet med skrivelser till regeringen såsom budgetunderlag, årsredovisning och myndighetsövergripande remisser samt skriva underlag och rapporter. Du bereder och föredrar olika typer av ärenden för myndighetsledningen. Du bidrar till att utveckla styrningen på myndigheten. Som kvalitetssamordnare kommer du få arbeta med att utveckla myndighetens kvalitetsarbete. Vidare administrerar, stödjer och utvecklar du arbetssätt i vårt stödverktyg Stratsys för verksamhetsplanering och uppföljning.
Då ditt arbete berör många delar av myndigheten är samarbete och samverkan avgörande i din roll och en förutsättning för att lyckas med uppdraget. Du tar tillsammans med dina kollegor ansvar för verksamhetens gemensamma uppdrag och resurser samt målgruppers behov. Vidare gör du genomtänkta prioriteringar i arbetet och levererar i enlighet med uppsatta mål. Du omvärldsbevakar för att inhämta nya perspektiv, upprätthåller relevant kompetens och anpassar ditt arbete till verksamhetens krav och förutsättningar.
Din kompetens
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ett område som arbetsgivaren bedömer relevant. Det krävs att du har aktuell och flerårig erfarenhet från roller som samordnare eller projektledare. Vi vill att du har erfarenhet från arbete i offentlig förvaltning och det är meriterande att du har erfarenhet av liknande arbete från statlig myndighet och kunskap om statens styrning och uppföljning, exempelvis process för årsredovisning och budgetunderlag. Det är även meriterande om du skulle ha kunskap om livsmedels- och dricksvattenfrågor.
Du har en god erfarenhet av rapportskrivning samt sammanställning, revidering och kvalitetssäkring av text. För att vara framgångsrik i jobbet krävs att du är bra på att skriva kortfattade och kärnfulla texter, är kvalitetsmedveten och gillar att samordna. Har du erfarenhet av att kvalitetsledningssystem eller liknande kvalitetsarbete på en övergripande organisatorisk nivå är det meriterande.
Det krävs att du har mycket goda språkkunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.
Dina personliga egenskaper
Du trivs i en samordnande och rådgivande roll där du arbetar både strategiskt och operativt. Du gillar att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och ser samarbete som en självklar nyckel till framgång.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad, lösningsfokuserad och har förmåga att resonera och analysera utifrån olika perspektiv. Du har ett utvecklande förhållningssätt som gör att du anpassar dig till förändrade omständigheter samt är mottaglig för nya idéer, perspektiv och samarbeten.
För att lyckas i ditt arbete är du också en god kommunikatör, bygger relationer och nätverk med enkelhet och delar kompetens och lärdomar för att stärka vår gemensamma förmåga.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Hanna Dufva. Representant för Saco-S är Ulla-Kaisa Kovisto Hursti och för ST Anneli Widenfalk. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2025-11-04. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se), märk ansökan med diarienummer 2025/03885. Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: visstidsanställning till 2026-12-31, heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: GD stab
Placeringsort: Uppsala
Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna och var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Varför Livsmedelsverket?
På Livsmedelsverket bidrar vi till att maten och dricksvattnet är säkert för Sveriges konsumenter, till att ingen blir lurad om vad maten innehåller och till en hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverket är med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedel- och dricksvattenförsörjning.
På Livsmedelsverket arbetar vi effektivt och kvalitetssäkert och alla medarbetare, ledare och chefer tar gemensamt ansvar för verksamhetens uppdrag och utveckling ur ett helhetsperspektiv. Genom vårt medledarskap främjar vi engagemang och lärande. Ersättning
