Verksamhetssamordnare till förstudie i Vetlanda
Fören Erikshjälpen Second Handbutiker / Socialsekreterarjobb / Vetlanda Visa alla socialsekreterarjobb i Vetlanda
2026-01-26
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fören Erikshjälpen Second Handbutiker i Vetlanda
, Sävsjö
, Eksjö
, Vimmerby
, Växjö
eller i hela Sverige
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Vi arbetar i ett 100-tal projekt i 17 länder och vi driver ett 50-tal butiker inom Erikshjälpen Second Hand i Sverige, Norge och online. Vi arbetar efter visionen "En förändrad värld där barns drömmar får liv".
Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter världen över.
Erikshjälpen driver idag verksamhet på flera orter runt om i Sverige under namnet Erikshjälpen Framtidsverkstad där vi tillsammans med barn, ungdomar och föräldrar vill skapa förutsättningar för personlig utveckling och social mobilisering. Arbetet sker i nära samverkan med deltagare, kommunens verksamheter, näringsliv och övriga civilsamhället. Läs mer om vårt arbete i Sverige här: Erikshjälpen Framtidsverkstad - Erikshjälpen
Vill du göra skillnad för andra människor i ditt arbete och jobba i ett team som arbetar för en förändrad värld där barns drömmar får liv? Erikshjälpen driver verksamhet på orter runt om i Sverige och undersöker nu möjligheten att dra igång en ny satsning i Vetlanda. Vi söker en medarbetare att genomföra en förstudie inför en potentiell uppstart av en ny verksamhet tillsammans med Rädda Barnen, Vetlanda Kommun och Witalabostäder. Publiceringsdatum2026-01-26Beskrivning
Under hösten 2025 har Erikshjälpen i dialog med Rädda Barnen och Vetlanda Kommun beslutat att tillsammans undersöka möjligheten att starta en ny verksamhet på orten riktad mot barn, unga och familj, med särskilt fokus på Stenåkra området. Rädda Barnen har idag en lokalförening som bedriver verksamhet på orten och Erikshjälpen har en etablerad Secondhandverksamhet. Denna satsning innebär ett fördjupat socialt engagemang.
Ett första steg är att under våren t.o.m. sista juni tillsammans med Rädda Barnen, Whitalabostäder och Vetlanda Kommun genomföra en förstudie för att kartlägga vilka behov som finns och vilka lösningar som efterfrågas. Kartläggningen kommer ligga till grund för en ansökan om IOP, som vi tror och hoppas blir en gemensam och långsiktig satsning på orten.
Som verksamhetssamordnare kommer du leda förstudien tillsammans med en representant från Rädda Barnen där ni tillsammans utgör den lokala arbetsgruppen. I din roll möter du barn, unga, föräldrar och andra aktörer från civilsamhälle och kommunen för att bilda en uppfattning om vilka behov som finns och vilken verksamhet som kan komma att bedrivas i Vetlanda.
Exempel på arbetsuppgifter
• Föra dialog och bygga relation med målgruppen barn, unga och föräldrar på området.
• Kartlägga vad målgruppen ser behövs och efterfrågar på platsen de bor på och utifrån det ge förslag på aktiviteter och mötesplatser.
• Genomför testverksamhet som kan utvärderas tillsammans med målgruppen
• Föreslå hur fortsatt samverkan mellan aktörerna ska struktureras samt vilka andra aktörer som kan vara aktuella att samverka med i satsningen.
• Formulera förslag till Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Erikshjälpen, Rädda Barnen, Vetlanda Kommun och Witalabostäder.
• Skapa kontakter och bygga relationer med viktiga nätverk och samarbetspartners.
• Sammanställ rapport med insamlade underlag och ge rekommendationer för fortsatt verksamhet på området
Vem söker vi?
Du har:
• Examen i relavant eftergymnasial utbildning, inom till exempel hälsa, pedsgogik, socialt arbete, mänskliga rättigheter. Eller relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet att jobba med att bygga relationer med barn och unga
• Erfarenhet av att arbeta i samverkan med offentliga myndigheter och idéburen sektor
• En social och kommunikativ förmåga
Meriterande om du:
• Är flerspråkig
• Har erfarenhet av ideell sektor
• Har erfarenhet av socialt arbete med människor i utsatta livssituationer
• Har kunskap om Erikshjälpen och vårt arbete i Sverige
• Erfarenhet av barnrättsfrågor och rättighetsbaserat arbete
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos Erikshjälpen får du arbeta i en verksamhet där du tillsammans med ett engagerat team och kollegor över hela världen arbetar för att främja barns rättigheter i Sverige och i världen. Hos oss har du möjlighet att vara med och göra skillnad - för en framtid där barns drömmar får liv.
Vi är måna om att våra medarbetare har en god balans mellan arbete och fritid och erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag om 2000 kronor om året. Som anställd omfattas du av kollektivavtalet Tjänstepersoner inom civilsamhället, mellan FREMIA och Unionen och Akademikerförbunden.
Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrund och värderar mångfald i alla former.
Som en del i rekryteringsprocessen kommer ett uppvisande av utdrag ur belastningsregister krävas innan tjänst erbjuds till slutkandidat. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C8694". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fören Erikshjälpen Second Handbutiker Arbetsplats
Erikshjälpen Second Hand Kontakt
t.f. Enhetschef
Kristina Florén kristina.floren@erikshjalpen.se 0735011217 Jobbnummer
9705904