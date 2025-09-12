Verksamhetssamordnare till Erikshjälpen Framtidsverkstad i Halmstad
Erikshjälpen, Insamlingsstift Farbror Eriks / Organisationsutvecklarjobb / Halmstad Visa alla organisationsutvecklarjobb i Halmstad
2025-09-12
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Erikshjälpen, Insamlingsstift Farbror Eriks i Halmstad
, Helsingborg
, Kristianstad
, Borås
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa förutsättningar för barn och ungdomar att nå sina drömmar och på olika sätt bidra till en positiv områdesutveckling i Halmstad? Då kan du vara den vi söker till vårt operativa team i rollen som verksamhetssamordnare till Erikshjälpen Framtidsverkstad i Halmstad.
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med ideell second handverksamhet. I vårt arbete i Sverige driver vi på flera orter Erikshjälpen Framtidsverkstad. Där vill Erikshjälpen tillsammans med barn, ungdomar och föräldrar skapa förutsättningar för personlig utveckling, social mobilisering och delaktighet i områdesutveckling. Genom att stärka barn och ungas egna drömmar, drivkrafter och förmågor, skapas framtidstro och förutsättningar för en långsiktig positiv förändring. Arbetet sker i nära samverkan med kommunens verksamheter, näringsliv och övriga civilsamhället.
Erikshjälpen skall nu etablera en Framtidsverkstad i Halmstad. och söker därför det team som vill vara med och bygga upp och driva detta arbete. Vi söker två verksamhetssamordnare och en arbetsmarknadssamordnare (se separat annons) till teamet i Halmstad. Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetssamordnare är du en del av vårt team inom Erikshjälpen Framtidsverkstad i Halmstad. Där kommer du leda den operativa verksamheten tillsammans med ytterligare en annan verksamhetssamordnare och i nära samverkan med en arbetsmarknadssamordnare. I rollen möter du och dina kollegor barn, unga och föräldrar då ni gemensamt ansvarar för att driva den operativa verksamheten. Arbetsuppgifterna är främst att planera, utveckla och leda återkommande aktiviteter och event tillsammans med barn, unga och föräldrar.
Inledningsvis kommer rollen innebära att bygga relationer med boenden och andra aktörer för att bilda en uppfattning om vilken verksamhet som ska bedrivas. På sikt är målsättningen att bygga upp en verksamhet som liknar övriga framtidsverkstäder runt om i Sverige, men anpassat utifrån behov och kontext i just Halmstad. På andra orter består verksamheten av flera återkommande aktiviteter så som samtalsgrupper, studiestöd, familjeaktiviteter, lovaktiviteter, utflykter och ledarskapsutbildning. Vi besöker regelbundet områdets skolor, arrangerar olika områdesevent och spontana aktiviteter utifrån önskemål från boende.
Utöver ovan arbetar ni i teamet tillsammans med att:
Kommunicera och bygga relationer med föräldrar till deltagare
Medverka till att utveckla Erikshjälpen Framtidsverkstad tillsammans med enhetschef och en lokal styrgrupp.
Samverka kring sociala insatser med andra aktörer (skola, kommun, civilsamhälle, näringsliv)
Följa upp, utvärdera och rapportera både muntligt och skriftligt
Redovisa kostnader utifrån projektbudget
Rekrytera och handleda volontärer, praktikanter och aktivitetsledare Kvalifikationer
Vi söker en relationsbyggare som har ett hjärta för arbete med människor i riskzonen för utanförskap. Du är van vid att möta människor i olika livssituationer och sammanhang och känner dig trygg med att arbeta i en mångkulturell kontext. Du har en förmåga att skapa förtroende, delaktighet och engagemang. Som person är du självgående, ansvarstagande och tycker om att arbeta målinriktat och strukturerat för att utveckla verksamheten och driva processer framåt.
Du har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom till exempel hälsa, pedagogik, socialt arbete, mänskliga rättigheter eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
Erfarenhet av socialt arbete med människor i utsatta livssituationer
Erfarenhet att jobba med och bygga relationer med barn och unga
Erfarenhet av att arbeta i eller samverka med offentliga myndigheter och idéburen sektor
En social och kommunikativ förmåga
En samsyn med vår värdegrund som bygger på tre grundprinciper; Eriks anda, en kristen människosyn och FN:s barnkonvention
Meriterande om du har:
Flerspråkighet
Erfarenhet av engagemang i civilsamhället, gärna någon idrottsförening
Erfarenhet av barnrättsfrågor och rättighetsbaserat arbete
Arbete under sen eftermiddag/kväll förekommer regelbundet och arbete under helg förekommer några gånger per termin. Resa med övernattning förekommer i viss mån.
Som en del i rekryteringsprocessen kommer ett uppvisande av utdrag ur belastningsregister krävas innan tjänst erbjuds till slutkandidat.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos Erikshjälpen får du arbeta i en verksamhet där du, tillsammans med ett engagerat team och kollegor över hela världen arbetar för att främja barns rättigheter i Sverige och i världen. Du har möjlighet att vara med och göra skillnad - för en framtid där barns drömmar får liv.
Som anställd omfattas du av kollektivavtalet Tjänstepersoner i civilsamhället (Unionen/Akademikerförbunden). Vi är måna om att våra medarbetare har en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag om 2000 kronor om året. Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, som inleds med sex månaders provanställning.
Omfattning: 100 %
Tillträde: Önskvärt är innan årsskiftet eller enligt överenskommelse
Placering: I vår lokal i vårt verksamhetsområde (Linehed) i Halmstad, samt med en kontorsplats i Erikshjälpen Secondhand butiken i Halmstad.
Sök tjänsten
Sök tjänsten genom länken till rekryteringssystemet där du fyller du i dina uppgifter och bifogar CV och personligt brev. Sök tjänsten senast 26 september. Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta tf. avdelningschef Jonatan Saldner, telefon: 0724017689 eller e-post: jonatan.saldner@erikshjalpen.se
Facklig representant
Unionenklubben: Johan Larsson, telefon: 079-142 57 33 eller e-post: johan.larsson@erikshjalpen.se
.
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Tillsammans har vi en gemensam vision; En förändrad värld där barns drömmar får liv. Lokalt och globalt arbetar vi för att stärka och hjälpa barn. Överskottet från second hand-verksamheten bidrar, tillsammans med generösa gåvor, till att möjliggöra våra insatser för att barn ska få gå i skolan, må bra och vara trygga. Arbetsträningen i våra second hand-butiker föder också framtidstro för barn med föräldrar som står utanför arbetsmarknaden och den cirkulära försäljningen ger klimathopp för kommande generationer. Erikshjälpen finns för barnen. Och världen de drömmer om. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Erikshjälpen, Insamlingsstift Farbror Eriks
, http://www.erikshjalpen.se
Ryttarevägen 10 (visa karta
)
302 62 HALMSTAD Arbetsplats
Erikshjälpen Jobbnummer
9505157