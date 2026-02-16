Verksamhetssamordnare med inriktning mot styrning och uppföljning
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i hjärtat av regeringens styrning av statliga myndigheter och bidra till att utveckla Arbetsmarknadsdepartementets verksamhet?
Sekretariatet för verksamhetsstöd på Arbetsmarknadsdepartementet söker en verksamhetssamordnare med inriktning mot styrning och uppföljning. Här arbetar du i en central funktion med ansvar för samordning av departementets övergripande verksamhetsplanering, uppföljning och interna styrning. Rollen innebär att befinna sig nära såväl den administrativa ledningen som den politiska ledningen, med uppdrag att skapa struktur, kvalitet och helhet i arbetet.
Som verksamhetssamordnare bidrar du till att utveckla och kvalitetssäkra departementets styrning av de myndigheter som sorterar under departementet. Du arbetar nära departementets budgetsamordnare och controller. Du sammanställer, analyserar och bereder olika typer av underlag och deltar aktivt i utvecklingsarbete tillsammans med administrativa chefen och kollegor. I rollen kan det även ingå att vid behov stötta expeditionschefens kansli i vissa beredskapsfrågor.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som verksamhetssamordnare arbetar du med att hålla samman och driva processer som är centrala för departementets styrning och uppföljning. Det innebär att planera och samordna den övergripande verksamhetsplaneringen, följa upp mål och resultat samt utveckla formerna för intern styrning. Arbetet kräver ett strategiskt och analytiskt perspektiv där helhetssyn kombineras med förmåga att arbeta strukturerat och noggrant med detaljer.
En central del av rollen är att bidra till kvalitet och effektivitet i regeringens myndighetsstyrning. Du analyserar underlag, identifierar utvecklingsbehov och säkerställer att processer och leveranser håller hög kvalitet. Arbetet innebär att hantera flera parallella frågor, ofta med korta tidsramar, i en miljö där samordning och tydlig kommunikation är avgörande.Publiceringsdatum2026-02-16Bakgrund
Du har relevant akademisk examen inom ekonomi eller statskunskap eller annat relevant område. Du har aktuell erfarenhet av myndighetsstyrning inom Regeringskansliet samt några års erfarenhet av att driva processer, utvecklingsarbete och samordning. Vidare har du relevant erfarenhet av förhandlingar samt analys- eller utredningsarbete. Du har god kännedom om förvaltningspolitik, den statliga myndighetsstrukturen och förutsättningarna för regeringens myndighetsstyrning
Det är meriterande om du har erfarenhet av beredningsarbete i Regeringskansliet, erfarenhet av projektledning samt aktuell erfarenhet av någon eller flera frågor som ingår inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområden. Det är även meriterande med kunskap om den statliga budgetprocessen.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Du arbetar självständigt med stort ansvar samtidigt som samarbete är en självklar del av uppdraget. God samordnings- och kommunikationsförmåga är centralt, liksom förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.seÖvrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning. I det fall du kommer att arbeta med beredskapsfrågor är befattningen placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta rekryterande chef Susanna Okeke. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Daniel Leiva. Fackliga kontaktpersoner är Lina Konradsen för Saco och Åsa Bergqvist för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 9 mars 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för integrationsfrågor, arbetet mot utanförskap och arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för mänskliga rättigheter på nationell nivå, att stärka hbtqi-personers rättigheter samt arbetet mot rasism och diskriminering. Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9746012