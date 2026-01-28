Verksamhetssamordnare med inriktning digitalisering i socialförvaltningen
2026-01-28
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Socialförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård, rehabilitering, flyktingmottagning och invandrarfrågor.
På enheten för Ledningsstöd & Utveckling arbetar utvecklingsledare, verksamhetssamordnare, verksamhetsutvecklare, systemförvaltare samt MAS och MAR. Vårt gemensamma uppdrag är att vara ett effektivt och professionellt stöd till förvaltningens mål. Enheten präglas av högt tempo, stort engagemang och god sammanhållning, där samarbete, ansvarstagande och ett prestigelöst arbetssätt är självklara delar av vardagen.
Socialförvaltningen i Ale kommun förstärker nu sitt digitaliseringsarbete och söker en verksamhetssamordnare med inriktning mot digitalisering. Rollen är ny och central, med fokus på att omsätta digital utveckling till konkret verksamhetsnytta. Du arbetar verksamhetsnära och i nära samverkan med bland annat utvecklingsledare för digitalisering, systemförvaltare, IT och berörda verksamheter.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Målet med befattningen är att säkerställa att socialförvaltningens digitalisering bidrar till ökad kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet. Arbetet ska utgå från verksamheternas behov, genomföras strukturerat och hållbart samt vara förenligt med gällande regelverk.
I rollen samordnar, driver och följer du upp digitaliseringsarbetet inom socialförvaltningen - från behovsanalys och införande till uppföljning och förvaltning. Uppdraget omfattar även förändringsarbete, projektledning av digitala initiativ samt ansvar för ekonomi, avtal och leverantörsuppföljning kopplat till digitala system.
Du har ett verksamhetsnära ansvar för informationssäkerhet och dataskydd och leder konsekvensbedömningar och informationssäkerhetsklassningar i samverkan med relevanta funktioner. Rollen har ett operativt och förvaltningsnära fokus och kompletterar utvecklingsledarens mer kommunövergripande uppdrag.Kvalifikationer
För att bli framgångsrik i uppdraget ser vi att du har:
• Erfarenhet av förändringsledning inom kommunal verksamhet
• Erfarenhet av arbete med informationssäkerhet och dataskydd
• God kännedom om SoL och LSS samt grundläggande kunskap om HSL, OSL, arkivlagstiftning och GDPR
• Ett analytiskt, strukturerat och självständigt arbetssätt
• Förmåga att prioritera, organisera och driva arbete mot uppsatta mål
• Ett lösningsinriktat och engagerat förhållningssätt
Vi söker dig som är pedagogisk, lyhörd och tydlig i din kommunikation, självgående och relationsskapande samt har god förmåga att analysera behov och se helheter. Du är uthållig, strukturerad och driver utveckling som leder till förbättrade arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år)
Ansökningsblanketten hittar du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
