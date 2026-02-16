Verksamhetssamordnare/Insatsledare med fokus på myndighetsutövning
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund-Sörf / Brandmansjobb / Ystad Visa alla brandmansjobb i Ystad
2026-02-16
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund-Sörf i Ystad
, Tomelilla
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Arbetsgivare: Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Titel: Verksamhetssamordnare
Operativ roll: Insatsledare
Schema: Jourschema
Rekryteringsannons: www.sorf.se
Om arbetsplatsen
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) bildades år 2000. Förbundets uppgift är att verka för trygghetsskapande åtgärder och insatser för alla som bor, verkar eller vistas i våra medlemskommuner Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. I området bor cirka 85 000 invånare och under sommarmånaderna mer än fördubblas invånarantalet.
Antalet anställda i förbundet uppgår till cirka 160 personer. Av dessa är cirka 50 heltidsanställda och 110 deltidsanställda.
SÖRF har under början av 2025 ingått en ny organisation som bland annat innebär att rutiner och arbetssätt anpassas till nya förutsättningar. Arbetet kommer fortsätta under 2026 och det kommer därför finnas goda möjligheter att vara med och utveckla organisationen för att möta framtidens utmaningar och möjligheter.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår arbetsuppgifter inom både det operativa och olycksförebyggande verksamhetsområdet. Som verksamhetssamordnare arbetar du med kvalitativa arbetsuppgifter, planerar ditt egna arbete, driver projekt och utveckling både enskilt och tillsammans med kollegor.
I denna tjänst kommer du i huvudsak att arbeta inom räddningstjänstens olycksförebyggande verksamhetsområde. Din huvudfokus kommer vara att genomföra tillsyn, hantera tillstånds- och remissärenden enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt annan tillämplig lagstiftning.
Operativt kommer du arbeta i rollen som insatsledare, respondera på larm i befälsbefattning (nivå 2). Styrande för rollen som insatsledare är att du kommer utgöra räddningsledare vid olyckor som kräver ledningsnivå 2, bedriva insatsledning på skadeplats och fullgöra rapporteringsskyldigheter i samband med olyckor.
Om du besitter ytterligare relevant kompetens eller erfarenhet, kan det finnas möjlighet för dig att även ta dig an andra arbetsuppgifter inom ramen för verksamhetens behov.
Tjänsten är en heltidsanställning förlagd på jourschema.
Arbetsuppgifterna kan kräva att du genomgår säkerhetsklassning, du ställer dig då till arbetsgivarens förfogande för att fullgöra de åtaganden som krävs.Kvalifikationer
Vi söker en engagerad och utvecklingsorienterad person som är villig att aktivt bidra till förbundets fortsatta utveckling. Personliga egenskaper som förmåga att ta egna initiativ, nyfikenhet och viljan att fördjupa dig inom sakområdet kommer vara viktiga egenskaper i urvalsprocessen.
För att trivas och fungera väl i rollen krävs god kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt, samt en ordningsam administrativ kompetens. Du har lätt för att driva och planera eget arbete, samtidigt som du har lätt för att samarbeta med kollegor och arbeta i team. Eftersom tjänsten innebär myndighetsutövning, förväntar vi oss att du agerar med hög integritet och högt ansvarstagande.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
För att söka tjänsten behöver du uppfylla följande formella krav:
Ledningskurs Styrkeledare och ledningskurs Insatsledare, eller motsvarande äldre utbildning. Alternativt att du har en brandingenjörsexamen med påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB).
Tillsyn A
Körkortsbehörighet B
Följande kvalifikationer anses meriterande:
Erfarenhet och utbildning inom räddningstjänstens olycksförebyggande verksamhet, exempel Tillsynskurs B och eller kurs inom LBE.
Erfarenhet av kommunalt säkerhetsarbete, så som säkerhetssamordning, beredskapssamordning, informationssäkerhet m.m.
Erfarenhet av arbete kopplat till civilt försvar eller totalförsvar. Mer specifikt Räddningstjänst under höjd beredskap.
Erfarenhet av räddningsledarskap, övergripande ledning och enhetligt ledningssystem (ELS)
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid, jourschema med både delade och hela dygnspass.
Tjänstgöringsort: Förbundets geografiska område, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Med utgångspunkt från stationen på Metallgatan 2, Ystad.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Månadslön
Övrigt: Tjänsten annonseras med anledning av pensionsavgång. Anställningen kommer inte bli bindande förrän den sökande uppvisar godkänt arbetsprov för deltagande i operativ tjänstgöring.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev och vara oss tillhanda senast 2026-03-16. Ansökan skickas till raddningstjansten.sorf@sorf.se
Löpande urval kommer tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: raddningstjansten.sorf@sorf.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund-Sörf
(org.nr 222000-1149)
Metallgatan 2 (visa karta
)
271 39 YSTAD Arbetsplats
Brandstation Kontakt
Efterfråga dessa via vårt kansli.
Facklig representant raddningstjansten.sorf@sorf.se 010-110 25 00 Jobbnummer
9743533