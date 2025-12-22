Verksamhetssamordnare - Eskilstuna eller Stockholm
2025-12-22
Fortifikationsverket söker en verksamhetssamordnare till stabsenheten på Fortifikationsverkets ledningsstab. Som verksamhetssamordnare ansvarar du för de löpande kontakterna med myndighetens huvudman på Regeringskansliet och andra relevanta myndigheter. I din roll ingår även att ansvara för framtagandet av framställningar till regeringen i investeringsärenden. Har du god administrativ förmåga, erfarenhet av verksamhetsstyrning och vill stärka Sveriges försvarsförmåga, ansök redan idag!
Din vardag - stärka Sveriges försvarsförmåga
Fortifikationsverket befinner sig i ett starkt expansivt skede med stora investeringsvolymer för att fortsätta utveckla och bygga fastigheter och anläggningar inom totalförsvaret. Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige.
Ledningsstaben består av stabsenheten, fastighetsutvecklingsenheten, planeringsenheten och Natoenheten. Stabsenheten arbetar nära myndighetsledningen med verksövergripande styrning. Som verksamhetssamordnare är du ansvarig för kontakter med Regeringskansliet (framför allt Finansdepartementet) och andra myndighetskontakter. Du ansvarar också för framtagandet av framställan till regeringen i investeringsärenden och bidrar i arbetet med styrning, samordning och uppföljning av myndighetens verksamhet. Rollen innebär även en kvalitetssäkrande funktion för återrapportering av uppdrag i regleringsbrev och övriga regeringsuppdrag. Du kommer bidra till enhetens arbete med att stödja ledningen i beslutsfattande och strategiska överväganden. Tjänsten innebär många kontaktytor och samarbeten både inom och utanför myndigheten. Rollen syftar till att bidra till ett bra samarbete med Regeringskansliet, Försvarsmakten och andra berörda myndigheter för att främja effektivitet i vår produktion och bidra till en stärkt försvarsförmåga. Tempot är högt och du får ta stort eget ansvar. Svaren är inte alltid givna eller definierade och kräver ofta nytänkande.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad statsvetare eller har annan för tjänsten relevant högskoleutbildning. Du har flerårig erfarenhet av arbete på Regeringskansliet eller myndighet med nära kontakter med Regeringskansliet. Du har arbetat med att bereda, genomföra och presentera kvalificerade analyser och beslutsunderlag. Du har god analysförmåga och är van att skriva texter och rapporter avsedda för regeringen.
Du har god administrativ förmåga, god datavana som användare av stödsystem samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du har mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt både på svenska och engelska. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av fastighetsrelaterade eller försvarsrelaterade frågor. Det är även till din fördel om du har erfarenhet av verksamhetsstyrning eller arbete i organisation i stark tillväxt.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är ansvarstagande, har god initiativförmåga och är handlingskraftig. Som person är du strukturerad, positiv, självgående och har tålamod och förmåga att arbeta strategiskt mot långsiktiga mål. För att lyckas i rollen krävs att du är uthållig och engagerad i att driva ditt eget arbete framåt. Du är administrativt strukturerad, har en god kommunikations- och organisationsförmåga och du är analytisk och flexibel. Det är viktigt att du är en lagspelare då vi inom enheten och staben har ett nära samarbete med varandra. Du har högt säkerhetsmedvetande med hög integritet och gott omdöme och en uttalad drivkraft att vara med och skydda Sveriges säkerhet.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar, sköter driften och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och ta del av bra förmåner. Vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Stockholm (eller Eskilstuna?). En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 9 januari 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta Carl-Peter Hedin, tfn 010-44 45 050 eller rekryteringsspecialist Monica Landmark, tfn 010-44 44 690. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9658724