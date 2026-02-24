Verksamhetsrevisor till Miljö- och hållbarhetsenheten
2026-02-24
Vill du arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i en verksamhet där kvalitet, miljö och socialt ansvar är centrala? Nu söker vi en verksamhetsrevisor till Miljö- och hållbarhetsenheten - en roll där du får bidra direkt till LKAB:s hållbarhetsarbete och framtida utveckling.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Miljö- och hållbarhetsenheten arbetar strategiskt med sociala och miljömässiga frågor och utvecklar processer och system som säkerställer att LKAB:s hållbarhetsarbete ger mätbara resultat. Hos oss finns en bred kompetens, ett positivt arbetsklimat och en varm kollegial stämning där vi tillsammans löser problem och driver utveckling framåt.
Din roll
Som verksamhetsrevisor är du en viktig del av LKAB:s arbete med att säkerställa att vår verksamhet och våra leverantörer uppfyller krav inom kvalitet, miljö, energi, arbetsmiljö och social hållbarhet.
I rollen ansvarar du för att:
- Genomföra interna revisioner, samt vara revisionsledare för ett revisionsteam, genomföra interna revisioner samt externa leverantörsrevisioner som säkerställer att leverantörer uppfyller krav inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, etik och social hållbarhet, både i Sverige och internationellt.
- Fungera som stöd till både koncernens verksamheter och dotterbolag och vara en drivande kraft i LKAB:s arbete med ständiga förbättringar.
- Driva flera processer självständigt, men även ha ett nära samarbete med kollegor i gemensamma uppdrag.
- Granska och kvalitetssäkra processer
- Bedöma efterlevnad av interna policys, lagar och externa standarder.
- Föreslå förbättringar för att stärka styrning, regelefterlevnad och datakvalitet.
- Samarbeta med funktioner som arbetsmiljö, miljö, inköp och produktion.
- Utmana verksamheten i hållbarhetsrelaterade risker, t.ex. leverantörsrisken, CO2-reduktion, arbetsmiljö, och sociala frågor.
Resor inom närområdet, inom Sverige och även utomlands ingår i tjänsten.
Det här har du med dig
Vi söker dig som är pedagogisk och har lätt för att förklara komplexa frågor på ett tydligt och begripligt sätt. Du är ansvarstagande, strukturerad och trivs med att arbeta självständigt, samtidigt som du har god samarbetsförmåga.
Tjänsten kräver att du har:
- Universitets- eller högskoleutbildning.
- Minst några års erfarenhet av internrevision, externrevision eller annan relevant granskningsroll.
- God kunskap om hållbarhetsrapportering (CSRD/ESRS, GRI, EU-taxonomi) och standarder.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
- B-körkort.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av revisionsarbete, särskilt mot ISO-standarder.
- Erfarenhet av revision av leverantörer eller internationella uppdrag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Plats: Luleå, Malmberget, Svappavaara, Kiruna, Stockholm, eller Derby (UK)
Omfattning: Heltid
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Annika Kruuna, annika.kruuna@lkab.com
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
Fackliga kontakter
Malmberget/Luleå/Stockholm:
- Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
-
Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
