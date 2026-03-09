Verksamhetsrådgivare till Praktikertjänst hälso- och sjukvård
Poolia AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Har du god förståelse för företagsekonomi och ett brinnande intresse för verksamhetsutveckling? Är du en person med entreprenörsanda som är duktig på kommunikation, att bygga goda relationer och att skapa förtroenden?
Praktikertjänst, Sveriges största privata aktör inom hälso- och sjukvård samt tandvård befinner sig i en utvecklingsfas och söker nu en affärsmässig och coachande verksamhetsrådgivare till sitt toppmoderna huvudkontor i centrala Stockholm.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I tjänsten arbetar du mot ett flertal verksamheter inom privat hälso- & sjukvård som bedrivs på mottagningar runt om i landet. Du stöttar bolagets verksamhetschefer med ekonomi- och verksamhetsrelaterade frågor samt medverkar till att utveckla förstklassiga vårdverksamheter. I rollen rapporterar du till chefen för verksamhetsrådgivning inom hälso- och sjukvård.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak:
• Förebygga och förekomma affärsrisker genom att agera som ett coachande stöd till verksamhetschefen och ledningsgrupperna avseende verksamhetsutveckling, effektiviseringar, nyinvesteringar och verksamhetsförändringar.
• Verka för en långsiktigt hållbar ekonomi genom att stötta verksamhetschefen i uppföljning och analys av verksamhetens resultat.
• Medverka vid överlåtelser/övertaganden av verksamheter och arbeta med värdering av dessa samt att vara delaktig i olika interna projekt
• Stödja verksamheterna i att analysera och förstå patientflöden samt resursplanering ur både ett ekonomiskt- och verksamhetsperspektiv.
Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk examen med inriktning företagsekonomi/finansiering eller organisation/ledarskap. Vidare har du minst några års relevant praktisk erfarenhet såsom tex verksamhetsutvecklare, managementkonsult eller som företagsrådgivare inom bank/finans. Ett plus är om du har erfarenhet inom Hälso- och sjukvård men det är inte ett krav. Meriterande är även om du har erfarenhet av att ha arbetat gentemot entreprenörer alternativt drivit eget företag, gärna i en roll där du stöttat i finansiella och/eller organisatoriska frågor.
För att lyckas i tjänsten som verksamhetsrådgivare är det viktigt att du bidrar med ett affärsmässigt perspektiv och att du har god förmåga att samarbeta, bygga relationer samt vinna förtroende. Du tar initiativ och delar med dig av kunskap, kompromissar samt säger ifrån om beslutet inte känns tillräckligt underbyggt.
Rollen är rådgivande och därför är det viktigt att vara lyhörd inför behoven inom respektive verksamhet samt vara pedagogisk och tydlig. Avgörande är också din strategiska förmåga att fatta beslut under press, bevara vårt unika koncept samt självständigt initiera, driva och ge råd i beslut.
Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Eftersom vi på Praktikertjänst värnar om vår arbetsmiljö och säkerhet tillämpar vi slumpvisa alkohol-och drogtester.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, Praktikertjänst tillämpar sex månaders provanställning.
Om verksamheten
Praktikertjänst startade för över 60 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare.
Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.
För att veta mer se www.ptj.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6015". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Gabriel Asp gabriel.asp@poolia.se 073-944 51 15 Jobbnummer
9785209