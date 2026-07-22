Verksamhetspedagog till Personlig assistans
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2026-07-22
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Är du intresserad av ett meningsfullt och utmanande arbete där du får vara med och utveckla ett viktigt verksamhetsområde, som bidrar till att skapa en enklare vardag för Örebroarna? Då kan vår tjänst som verksamhetspedagog inom Personlig assistans vara rätt för dig! Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Som verksamhetspedagog inom personlig assistans är man en viktig stödfunktion. Rollen kräver att man besitter kompetens gällande funktionsnedsättningar, rekommenderade arbetssätt och metoder samt att man har en förmåga att tillämpa ett helhetsperspektiv på individ-, grupp- och organisationsnivå i det dagliga arbetet.
Rollen innefattar även ett ansvar i att utveckla och kvalitetssäkra verksamheternas arbetssätt tillsammans med enhetschef. Nära samarbete med andra verksamhetspedagoger inom funktionsstöds övriga verksamhetsområden förekomma.
Exempel på arbetsuppgifter:
identifiera utvecklingsbehov, initiera förbättringsinsatser och följa upp evidensbaserad kunskap på uppdrag av verksamhetsnära ledning
delta i arbetsgrupper för framtagande av interna utbildningar samt utbilda och vägleda arbetsgrupper i arbetssätt och kunskapsbaserade metoder med hjälp av god pedagogisk och didaktisk förmåga
stödja enhetschef i samband med genomförandeplaner, analys av kvalitetsavvikelser, planering av åtgärder och uppstart av nya ärenden
utveckla samverkansformer med närstående och tvärprofessionella team
säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet med gällande lagar, policys, rutiner och riktlinjer
använda verksamhetssystem och digitala verktyg samt dokumentera enligt styrande dokument
stödja medarbetare i genomförandeplansarbetet
Om arbetsplatsen
Arbetsplatsen är belägen på Åbylunden 1 i västra Örebro, där även verksamhetens fem enhetschefer och verksamhetschef har sina arbetsplatser. Det är dessa chefer och verksamhets som man stöttar i arbetet.
Utöver placeringen på kontoret på Åbylunden 1 bedrivs arbetet också i brukarnas hem runt om i Örebro kommun.
Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba inom socialförvaltningen https://www.orebro.se/jobb/socialtarbete
Kvalifikationer
I rollen som verksamhetspedagog genomsyras ditt arbete av ett serviceinriktat och kvalitetsmedvetet förhållningssätt. Som person är du initiativtagande, lyhörd och bjuder in till dialog. Du är även strukturerad, systematisk och tydlig samt har en god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Dessutom har du en förmåga att arbeta både självständigt och även i grupp.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
högskola/universitetsutbildning om minst 180 hp med pedagogisk inriktning såsom socionom, beteendevetare, fritidspedagog, specialpedagog, socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig
dokumenterad erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning
B-körkort
erfarenhet av lågaffektivt bemötande
erfarenhet av alternativ kommunikation (AKK)
Meriterande:
erfarenhet av utvecklingsarbete för att stärka brukarnas inflytande och delaktighet
kunskap och arbetslivserfarenhet av insatsen personlig assistans
erfarenhet av arbete i verksamhetssystem t.ex. Lifecare
erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om våra förmåner samt hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Ansökan
Sista ansökningsdag är den 16 augusti.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nf 398/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Facklig expedition
Kommunal, Vård och omsorg +46104429260 Jobbnummer
10009517