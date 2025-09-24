Verksamhetsområdeschef till Strategi och utveckling, Nära vård och hälsa
Gör skillnad varje dag.
Region Skåne är Skånes största arbetsgivare. Tillsammans arbetar vi för Skånes invånare och för att skapa en livskvalitet i världsklass.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
Publicering sdatum2025-09-24
Som verksamhetsområdeschef har du det övergripande ansvaret för verksamhetsområdets utveckling, ekonomi och personal och du leder genom två chefer och fyra strateger. Ditt uppdrag är att sätta den strategiska inriktningen, formulera tydliga mål och säkerställa att verksamheten bedrivs med hög kvalitet, effektivitet och långsiktighet. Du driver metodutveckling, förbättringsarbete och uppföljning, samtidigt som du främjar en kultur präglad av delaktighet och innovation.
En central del av rollen är att utveckla samverkan med forskningscentrum, universitet och andra samhällsaktörer för att stärka kunskapsutvecklingen och omställningen till nära vård. Du ansvarar även för hållbar kompetensförsörjning, skapar förutsättningar för forskning och utbildning samt stödjer chefer och medarbetare i deras utveckling.
Som verksamhetsområdeschef representerar du Region Skåne i regionala och nationella sammanhang och bidrar till helhet och samordning i förvaltningsledningsgruppen. Du har också ansvar för att verksamhetsområdet bedrivs resurseffektivt och med en god arbetsmiljö. Vidare leder du verksamhetsområdets ledningsgrupp, ingår i förvaltningsledningsgruppen och rapporterar till förvaltningschefen.
Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter när det gäller ytterligare förkovran inom chefs- och ledarskapsområdet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning gärna inom hälso- och sjukvård och tidigare erfarenhet av liknande verksamhet. Chefserfarenhet med verksamhets-, medarbetar- och budgetansvar är ett krav och har du även erfarenhet av att leda chefer och ledningsgrupp samt har genomgått ledarskapsutbildning ser vi det som meriterande. Du är van att bygga samarbeten, gärna även på nationell och internationell nivå. Erfarenhet av forskning, forskarutbildning eller ledning inom forskning och utbildning är meriterande, liksom samverkan med politiker och fackliga organisationer.
För att lyckas i uppdraget behöver du vara en erfaren, kommunikativ och engagerad ledare. Du är närvarande i ditt sätt att leda och kan driva utvecklingen framåt inom verksamhetsområdet. Vidare har du god förmåga att med omdöme navigera i komplexa sammanhang med flexibilitet, trygghet och mod. Din analytiska förmåga gör att du kan översätta strategiska målsättningar till operativ ledning samt förmedla övergripande riktning och mål. Du är skicklig på att skapa och underhålla goda samarbeten såväl inom verksamheten som mellan verksamheter och med aktörer i omvärlden. Du fattar beslut utifrån ett helhetsperspektiv samt arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra verksamheten. Dialog och delaktighet ser du som en förutsättning för framgångsrika resultat. Du verkar för en god arbetsmiljö samt ser vikten av att leva efter våra värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Fackliga representanter
Ledarna, Camilla Tropp Falkenberger 0768 89 02 93
Vårdförbundet, Ricky Sjögren 0724 65 73 55
Läkarförbundet, Hanna Gröning 0722 30 53 01
Vision, Stina Eldh 0768 - 87 05 74
Psykologförbundet, Maria Nermark
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
