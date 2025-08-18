Verksamhetsområdeschef för Kontorsservice och lokalförsörjning, Stockholm
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vi söker en verksamhetsområdeschef för Kontorsservice och lokalförsörjning till avdelningen för Verksamhetsstöd. Avdelningen ansvarar för kontorsservice, lokalförsörjning, fysisk säkerhet, hållbarhet, upphandling, generellt handläggningsstöd, informationsförvaltning, arkiv och skanning och består av ca 450 personer.
Strategiskt ledarskap och tvärfunktionellt samarbete
Som verksamhetsområdeschef för Kontorsservice och lokalförsörjning ansvarar du för att styra verksamhet och leda människor utifrån myndighetens långsiktiga mål och avdelningens gemensamma inriktning. Den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete.
Du leder i första hand tre områdeschefer som ansvarar för myndighetens kontorsansvariga chefer och kontorsservice samt myndighetens fastighetschef som ansvarar för lokalförsörjningen. Ansvar för fysisk säkerhet och hållbarhet ligger också inom ditt verksamhetsområde. Myndigheten finns på 68 kontor från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Du ansvarar för 240 medarbetare och en budget på ca 900 mkr. Förutom fyra områdeschefer ansvarar du för fyra direktrapporterande medarbetare.
Verksamhetsområde Kontorsservice och lokalförsörjning kommer att få ett utökat ansvar och genomgå en organisationsförändring under hösten. Som verksamhetsområdeschef ansvarar du för att genomföra förändringen och etablera det nya ansvaret, nya arbetsformer, samarbeten etc.
I ditt uppdrag är du ett stöd för avdelningschefens beslutsfattande och tar ansvar för att fattade beslut genomförs inom din verksamhet. Du skapar förståelse för sammanhang, riktning och de målbilder avdelningen satt upp och tar fram de planer din verksamhet behöver. Du har verksamhetsansvar, budgetansvar samt personalansvar. Du har en aktiv roll att driva samarbetsfrågor utifrån ett större samhällsperspektiv tillsammans med andra myndigheter och aktörer. Du representerar Försäkringskassan i mediekontakter.
I verksamhetsområdets ledningsgrupp styr du det strategiska arbetet tillsammans med dina områdeschefer, stödfunktioner och driver tvärfunktionella samarbeten. Genom ditt ledarskap skapar du den förutsägbarhet, trygghet och hållbarhet som är nödvändig för att medarbetarna ska kunna ta sitt ansvar samt möta behovet av förändring. Du anpassar och utövar ditt ledarskap på ett sätt som skapar förutsättningar för medarbetarna att använda sitt omdöme och kompetens.
Som verksamhetsområdeschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp och din närmast överordnade chef är avdelningsdirektören.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har tidigare chefserfarenhet
• har god ledarskapsförmåga
• utvecklar långsiktiga och positiva målbilder
• främjar nya idéer och utvecklar lösningar som stödjer utveckling
• tar egna initiativ och agerar proaktivt, får saker att hända och tar ansvar för resultatet
• har god självkännedom och är stabil som person, främjar ett förtroendeskapande arbetsklimat
• främjar ömsesidig dialog, är lyhörd och anpassar sin kommunikation efter behov och situation.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av strategiskt ledarskap
• har erfarenhet av att leda chefer
• har erfarenhet av ledarskap i liknande verksamhet
• har erfarenhet av att leda på distans.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaperPubliceringsdatum2025-08-18Övrig information
En tillsvidareanställning, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Placeringsort är Stockholm eller Östersund. Resor ingår i tjänsten. Försäkringskassan kan komma att göra viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs
Chef: Lena Sandh, 010-116 93 33 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Stig Lindblom, 010-116 90 63, stig.lindblom@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Daniel Källström, 010-119 61 29, Saco-S: Cecilia Silverson, 010-115 26 18 Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 25 augusti 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
Detta är ett heltidsjobb.
Försäkringskassan (org.nr 202100-5521)
