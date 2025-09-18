Verksamhetsnära upphandlare i början på sin karriär
Till vår Inköpsfunktion så söker vi nu en junior upphandlare som vill utvecklas tillsammans med oss. Inköpsfunktionen består idag av tre seniora upphandlare som arbetar med upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och vi behöver bli fler.Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Rollen innebär ett självständigt och affärsmässigt arbete med stort verksamhetsfokus i nära samarbete med kollegor i organisationen. Inledningsvis kommer du att arbeta med direktupphandlingar och andra konkurrensutsättningar. På sikt är förväntningen att du ska arbeta självständigt med samtliga typer av upphandlingar vilket innebär att självständigt planera, genomföra och följa upp olika upphandlingar av olika grader av komplexitet. Det förekommer då både ramavtals- och specifika upphandlingar som drivs i projektform med dig som projektledare. Du ansvarar således på sikt för hela upphandlingsprocessen inklusive marknadsanalys, strategiarbete och avtalsförvaltning.
Rollen innebär också att stötta organisationen och att ge råd och stöd i upphandlings- och avropsfrågor.
Vi använder upphandlingssystemet Kommers samt Teams som projektverktyg
Är det här du?
Du är i början på din karriär och är utbildad upphandlare inom offentlig sektor med kunskaper och erfarenhet av lagen om offentlig upphandling (LOU). Du har antingen relevant högskoleutbildning eller genomförd certifierad inköpsutbildning på yrkeshögskola.
Självklart kan du uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Du har stor vana av Office-paketet; Word, Excel och Powerpoint. Att du har arbetat med upphandlingsverktyg och avtalsdatabaser är ett krav och har du arbetat specifikt med Kommers är det meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är mål- och resultatorienterad samt självgående. Du är social, nyfiken och har lätt för att skapa nya kontakter. Det är också viktigt att du är konsultativ och har god samarbetsförmåga för att vara framgångsrik i dina kontakter med uppdragsgivare och beställare. För att lyckas i rollen är det också viktigt att vara strukturerad men samtidigt ha möjlighet till flexibilitet för att kunna hantera ändrade förutsättningar.
Du kommer att vara placerad på huvudkontoret i Huddinge men eftersom SRV:s verksamhet finns på olika platser i söderförort behöver du ha B-körkort.
Om verksamheten
Vi på SRV genomför just nu vårt största förändringsarbete någonsin där kundrelationen är central och målet är att skapa ett modernt företag inom återvinningsbranschen och bli ett av Sveriges bästa avfallsbolag. Den här tjänsten är en fantastisk möjlighet för dig som vill medverka till förflyttningen från ett traditionellt återvinningsbolag till ett modernt serviceföretag. Du får ett stort mandat att agera inom din befattning, som är en viktig del av helheten, inom ramen för värdegrunden Professionell - Enkel - Tillsammans för miljön som genomsyrar hela organisationen. Om SRV
SRV återvinning AB är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Kommunerna har gett SRV i uppdrag att sköta insamling och hantering av hushållsavfall. Verksamheten omfattar insamling och förädling av återvinningsmaterial, bränsle och avfall, samt deponering. Vi är idag cirka 270 anställda och tar emot ca 200 000 ton avfall varje år och omsatte 552 Mkr (2023). SRV hämtar avfall från cirka 154 000 hushåll i ägarkommunerna. Företaget har också 3 000 företags- och verksamhetskunder - allt från små och stora företag till bostadsrättsföreningar, förskolor och organisationer.
SRV återvinning har en stor återvinningsanläggning vid Gladö Kvarn i Huddinge. Anläggningen är den till ytan största i Sverige. Vi driver också sju återvinningscentraler, för i första hand hushållen, inom de fem ägarkommunerna.
På SRV värnar vi om en sund arbetsmiljö. Som medarbetare på SRV har du tillgång till friskvårdsbidrag, subventionerad massage, hälsoundersökningar, försäkringar, tjänstepension och subventionerad lunch. Vi har möjlighet till hybridarbete för de tjänster som har förutsättningar för det. Så ansöker du
Rollen är en tillsvidareanställning med placering på vårt huvudkontor i Huddinge, nära Huddinge Centrum. Tjänsten inleds med sex månaders provanställning. Arbetspsykologiska tester ingår som en del i rekryteringsprocessen för chefs- och specialisttjänster. Tillämpning av alkohol- och drogtest innan anställning kan bli aktuellt. Då vi är ett samhällsviktigt företag genomför vi också bakgrundskontroller på våra kandidater som en del i vår rekryteringsprocess.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Tommy Toresson, avdelningschef Verksamhetsstyrning och stöd, mail: tommy.toresson@srvatervinning.se
, tfn: 070-400 83 21 alt. Titti Jardetun, HR-partner: titti.jardetun@srvatervinning.se
, tfn: 076-142 35 08.
Sista ansökningsdag är 2025-10-17. Vi arbetar dock med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Därför är du välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekryteringen. Samtliga av våra inköp sker i enlighet med LOU. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
