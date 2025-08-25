Verksamhetsnära HR-konsult till Arbetsmarknads och socialförvaltningen
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-08-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252023 Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi två engagerad HR-konsult till enheten för verksamhetsnära HR-stöd som vill vara med och bidra till att meningsfullt, begripligt och hanterbart HR-arbetet för förvaltningens chefer!
Välkommen till en dynamisk och utvecklingsinriktad avdelning, med fokus på ett hållbart och kvalificerat HR-arbete! Hos oss får du kompetenta kollegor och chefer och möjlighet att jobba i team, så du har alltid ett stöd och någon att bolla frågor med. Du får även möjlighet till distansarbete, relevant kompetensutveckling och en hållbar arbetsmiljö och mycket annat.
Som verksamhetsnära HR-konsult har du ett viktigt och roligt uppdrag där du stöttar en eller flera verksamheter inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Du arbetar med hela HR-området vilket innebär att stötta i arbetsrättsliga frågeställningar, arbetsmiljö, rehabilitering, kompetensförsörjning, ledningsarbete, facklig samverkan och lönebildning.
Du har en konsultativ och coachande roll och du stöttar, utmanar och inspirerar cheferna i verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att skapa förutsättningar att utföra förvaltningens uppdrag så effektivt och framgångsrikt som möjligt. Som HR-konsult identifierar du behov och tar initiativ till förändrings- och utvecklingsarbete som leder till att förvaltningens övergripande mål påverkas positivt.
Enheten för verksamhetsnära HR-stöd består av 12 kompetenta och engagerade kollegor och nu söker vi ytterligare två HR-konsulter för att stärka stödet till verksamheterna. En av tjänster är en utökning och är riktad till avdelningen för Arbetsmarknadsinsatser. Genom ert verksamhetsnära uppdrag är ni delaktiga i ledningsgrupper, bidrar till verksamhetsutveckling och genom ett kvalificerat HR-arbete skapar ni goda förutsättningar för chefer och medarbetare i organisationen. Kvalifikationer
Vi söker sig som har relevant universitets- eller högskoleexamen, omfattande minst 180 högskolepoäng, med inriktning mot HR/PA eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har minst två års erfarenhet av en liknande, verksamhetsnära HR-roll och gärna fler, då längre erfarenhet är en fördel.
Det är meriterande om du har erfarenhet av HR-arbete inom offentlig sektor. Det är även en fördel om du har erfarenhet av att arbeta med att utveckla ett eller flera områden inom HR.
Rollen kräver god datorvana och att du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Du är van vid att arbeta självständigt och har förmågan att strukturera och prioritera ditt arbete. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och ett systematiskt arbetssätt som leder till leveranser av hög kvalitet inom ramen för uppsatta deadlines. Du ser samarbete med kollegor och chefer som en framgångsfaktor för att lyckas i din roll och du motiveras av den bredd av arbetsuppgifter som uppdraget erbjuder. Du är proaktiv och tydlig i din kommunikation vilket skapar förtroende och goda samarbeten med andra.
Om arbetsplatsen
HR-avdelningen på arbetsmarknads- och socialförvaltningen består av 25 medarbetare som erbjuder ett kvalificerat HR-stöd till förvaltningens chefer. Vi har ett nära samarbete med förvaltningens chefer som vi levererar ett stärkande, proaktivt och verksamhetsnära stöd till.
I vårt blickfång har vi framtidens arbetsplats och kompetensförsörjning är vår viktigaste fråga. Vi arbetar för att säkerställa ett hållbart arbetsliv och en trygg och säker arbetsplats.
Vi är redo för framtiden men behöver bli fler på vår resa, är du redo att möta framtiden tillsammans med oss? Då är du välkommen till en dynamisk och utvecklingsinriktad avdelning, med fokus på ett hållbart och kvalificerat HR-arbete!
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka malmöbor. Tillsammans med malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Som medarbetare hos oss erbjuds du flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling. Vi är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter till utveckling i din roll.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Jobbnummer
9473834