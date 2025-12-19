Verksamhetsnära ekonom till avdelningen Försvarsanalys
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Företagsekonomjobb / Stockholm Visa alla företagsekonomjobb i Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Stockholm
, Huddinge
, Botkyrka
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Är du en noggrann och självgående ekonom som arbetar strukturerat och effektivt? Har du förmåga att växla mellan mer kvalificerade arbetsuppgifter och rutinmässiga inom redovisning? Då kan detta vara en tjänst för dig. Som ekonom på FOI bidrar du med kvalificerat ekonomiskt stöd till avdelningen Försvarsanalys i en forskningsintensiv miljö med hög samhällsnytta som bidrar till Sveriges säkerhet.
Om tjänsten
Tjänsten innebär ett brett och kvalificerat ekonomiarbete med fokus på redovisning, uppföljning och stöd till verksamheten i en forskningsintensiv miljö. Du blir central och viktig för avdelningens ekonomiska styrning med kvalificerade och varierande arbetsuppgifter inom verksamhetsstöd. Du samarbetar nära med avdelningens controller och befintlig ekonom och ger stöd i budget- och prognosarbete samt i den ekonomiska uppföljningen av avdelningens verksamhet och projekt. Arbetsuppgifterna består av löpande redovisning, uppföljning och bokslutsarbete samt analys- och utredningsuppdrag. I rollen ingår även kvalitetssäkring av projektfakturering och stöd till hantering av projektekonomi. Du bidrar med ekonomisk kompetens i projektverksamheten och fungerar som stöd för avdelningens projektledare. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor, och förväntas ta ett aktivt ansvar för dina arbetsuppgifter. Rollen förutsätter engagemang, ansvarstagande, god samarbetsförmåga, kvalitetsmedvetet arbetssätt och ett prestigelöst förhållningssätt.
Du ingår i avdelningen Försvarsanalys administrativa kansli och samverkar med andra ekonomer inom FOI. Rollen innebär även deltagande i en avdelningsövergripande ekonomigrupp som arbetar med att utveckla och samordna rutiner och processer inom ekonomiområdet.
Om avdelningen
Tjänsten är placerad vid FOI:s avdelning Försvarsanalys med ca 300 anställda och arbetsort vid FOI:s huvudkontor i Kista. Avdelningen ansvarar för att ta fram kvalificerat analys- och beslutsstöd inom försvars och säkerhetsområdet genom en kombination av forskningsverksamhet, studier och direkt verksamhets stöd. Resultaten utgör ett viktigt underlag för beslutsfattande och bidrar till ett tryggare och säkrare samhälle där vi även förstärker samhällets möjligheter att möta framtida utmaningar. Avdelningen forskar bland annat inom områdena säkerhetspolitik och policystöd, militär operationsanalys, försvarsekonomi och framtidsstudier, krisberedskap och civilt försvar. Läs gärna mer här om vad vi gör: Försvarsanalys .
Har du den kompetensprofil vi behöver?Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Kandidatexamen i ekonomi med inriktning mot redovisning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Minst tre (3) års relevant erfarenhet av redovisningsarbete
Goda kunskaper i MS Office-paketet, med särskilt goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av att arbeta i ekonomisystem
Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
För att lyckas i rollen ser vi att du är självgående, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och tar egna initiativ. Du har ett strukturerat och noggrant arbetssätt samt god numerisk analysförmåga. Du har lätt för att samarbeta med andra, är serviceinriktad och har god kommunikativ och pedagogisk förmåga. Rollen innebär många kontaktytor, bland annat med chefer och projektledare, vilket ställer krav på god prioriteringsförmåga, flexibilitet och förmåga att hantera perioder med hög arbetsbelastning.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av redovisningsarbete inom statlig myndighet
Erfarenhet av ekonomisystemet UBW (Agresso)
Erfarenhet av forskningsansökningar
Erfarenhet av EU- och/eller EDF-projektredovisning
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
FOI värnar om mångfald, jämställdhet och en god arbetsmiljö samt goda förutsättningar att förena arbete med privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 25 januari 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Avdelningscontroller Brigitte Lang. Fackliga företrädare är Monia Lougui (Saco-S) och Lisa Bergsten (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), http://www.foi.se Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Jobbnummer
9657941