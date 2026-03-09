Verksamhetsnära administratör till Socialförvaltningens ledningsstöd
Gällivare kommun / Administratörsjobb / Gällivare Visa alla administratörsjobb i Gällivare
2026-03-09
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-09Beskrivning av verksamheten
Socialförvaltningen består av avdelning för vård- och omsorg (särskilt boende för äldre), avdelning för funktionshinder, avdelning för hemvård och Biståndsenheten. Vi söker nu en verksamhetsnära administratör till förvaltningens ledningsstödsorganisation som kommer att arbeta i nära samarbete med enhetscheferna med personalplanering och bemanning.Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsnära administratör är du ett stöd till enhetscheferna på avdelningen och arbetar i nära samarbete med dem. Du ansvar för att hantera den dagliga personalplaneringen inom verksamheten samt den dagliga och långsiktiga rekryteringen och tar emot samt hanterar sjuk-friskanmälan av såväl ordinarie medarbetare som vikarier. I dina arbetsuppgifter förekommer även hantering av andra administrativa arbetsuppgifter som exempelvis beställning av enhetsspecifika behörigheter/inloggningar samt ett visst schemaarbete som är verksamhetsnära. Du kommer att arbeta med flera olika system exempelvis; Timecare pool, Visma personalsystem och Timecare planering mfl. Kontakter med andra myndigheter förekommer, t ex Migrationsverket och Skattemyndigheten.
Kvalifikationer
Du har lägst gymnasieutbildning inom administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Du har även goda datakunskaper. Det är meriterande om du har tidigare vana från att arbeta med personalplanering. Som person är du engagerad och noggrann och har förmåga att kommunicera och samarbeta, internt och externt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Gällivare kommun erbjuder dig
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Gratis bad 12 ggr
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Möjligheten till semesterväxling
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Här kan du läsa mer: Jobb, praktik och ideellt arbete | Gällivare kommunAnställningstyp/arbetstider
100%, TillsvidareErsättning
Månadslön, Vi tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.
Tillträde/Ansökan
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Till din ansökan vill vi ha med en CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar
Tillträde: omgående eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Upplysningar
Enhetschef Amanda-Cecilia Vennström - 0970-818482
Fackliga företrädare
Vision VISION@gallivare.se
