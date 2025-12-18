Verksamhetsledare till ny fritidsbank i Ekerö kommun
2025-12-18
Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant - och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld - och vi ser fram emot din ansökan.
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att ta till vara initiativ och uppmuntra nya aktiviteter genom att samverka med civilsamhället. Ekerö kommun är en kommun full av aktivitet och möten mellan människor och har ett rikt föreningsliv och många kreativa invånare. Idrottsintresset är utbrett och vi har en mycket stor bredd av olika idrottsgrenar. Vi har en aktiv kulturskola, öppen fritidsverksamhet för ungdomar som tar tillvara ungdomars egna initiativ, inbjudande kulturhus och bibliotek samt många värdefulla kulturmiljöer, bland annat de två världsarven Drottningholm och Birka Hovgården, Stenhuggarbyn på Färingsö och vårt egna Ekebyhovs slott - Sveriges största bevarade träslott som varit i kommunens ägo sedan 80-talet. Jobba i Ekerö kommunPubliceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Vi tror på dig och din förmåga - därför ger vi dig stort utrymme i din roll. Många som jobbar hos oss uppskattar förtroendet och ansvaret de får i vår kommun, eftersom det bidrar till mycket lärande och utveckling i vardagen. För att lyckas är du trygg i dig själv, ditt yrke och har förmågan att både ta för dig - och sätta gränser.
Under 2026 öppnar Ekerö kommun en fritidsbank där invånare kostnadsfritt kan låna sport- och fritidsutrustning. Syftet är att öka tillgängligheten och jämlikheten när det gäller möjligheten att utöva fritids- och idrottsaktiviteter. Fritidsbanken bidrar även till ökad hållbarhet genom att uppmuntra återbruk och minska behovet av att köpa ny utrustning.
Fritidsbanken kommer att bemannas av en verksamhetsledare och vi söker nu dig som vill ta dig an den rollen och vara drivande i uppstarten av verksamheten. I det initiala skedet kommer du att arbeta med omvärldsbevakning, organisering, inköp och insamling av utrustning, ta fram informationsmaterial samt marknadsföra fritidsbanken. När verksamheten är etablerad ansvarar du för öppethållande och drift. Arbetet innebär både arbete på plats i fritidsbankens lokaler och uppsökande arbete där du möter och informerar medborgare och samarbetspartners. Planen är att fritidsbanken ska ligga i eller i närheten av Ekerö centrum.
I rollen arbetar du självständigt och tar stort eget ansvar. Fritidsbanken är tänkt att bemannas av en person som under längre perioder även handleder personer i arbetsträning. Din tjänst är placerad inom kommunens kultur- och fritidsförvaltning, men du kommer också att ingå i ett team runt deltagare där kollegor från socialförvaltningen medverkar. I nära samarbete med arbetsterapeut och andra arbetshandledare kommer fokus att vara att skapa arbetsuppgifter kopplade till fritidsbankens verksamhet, där medborgare kan pröva och träna sin arbetsförmåga och ta steg vidare mot egen försörjning. Det är därför viktigt att du trivs både med självständigt arbete och med att samarbeta och handleda andra.Kvalifikationer
För att du ska lyckas med uppdraget söker vi dig som har:
• Erfarenhet av projektledning eller av att organisera och driva verksamhet.
• God vana av att arbeta självständigt och ta eget ansvar.
• Erfarenhet av att handleda eller arbetsleda andra, gärna i sammanhang som arbetsträning eller praktik.
• Förmåga att möta och bemöta människor på ett professionellt och vänligt sätt.
• En serviceinriktad och lösningsfokuserad inställning.
• Förmåga att arbeta strukturerat med administration och dokumentation.
• Förmåga att kommunicera tydligt, både muntligt och skriftligt.
• B-körkort
Du har gymnasieutbildning och gärna eftergymnasial utbildning inom exempelvis fritidsledning, idrott och hälsa, socialt arbete, administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Erfarenhet kan ersätta formell utbildning.
Vi ser gärna att du också uppfyller följande kvalifikationer:
• Erfarenhet av att starta upp eller utveckla ny verksamhet eller nya arbetssätt.
• Erfarenhet av arbete i en fritidsbank eller liknande utlånings- eller återbruksverksamhet.
• Erfarenhet av inköp och/eller insamling av material eller utrustning.
• Erfarenhet av att ta fram informationsmaterial eller arbeta med kommunikation, till exempel webb eller sociala medier.
• Erfarenhet av samverkan med föreningsliv, organisationer eller civilsamhälle.
• Kunskap om eller erfarenhet av arbete i en kommunal organisation.
• Erfarenhet av arbete med hållbarhet eller återbruk.
Tillträde: 2026-04-01 eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Så tar du dig till Ekerö kommun
Om Ekerö kommun
Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun - där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser.
Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid.
Kultur- och fritidschef
Iréne Hédedal irene.hededal@ekero.se 08-124 573 37 Jobbnummer
9653072