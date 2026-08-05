Verksamhetsledare/bibliotekarie vuxenverksamhet, Stadsbiblioteket
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2026-08-05
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Kultur- och fritidskontoret ansvarar för att det finns ett rikt kultur- och fritidsliv i Södertälje kommun. Kontoret ansvarar för bibliotek, kulturskola, konsthall, ung fritid, idrottsanläggningar, föreningsbidrag, Torekällberget och Stadsscenen. Biblioteken i Södertälje består av två enheter: Stadsbiblioteket med det målgruppsanpassade biblioteket TIO14 och Områdesbiblioteken som består av filialbibliotek, kommundelsbibliotek samt en bokbuss. För oss är biblioteken en plats för litteratur och kultur, liksom öppna och trygga mötesplatser för alla medborgare.
Verksamhetsledare/bibliotekarie vuxenverksamhet
Vi söker en bibliotekarie med verksamhetsledaransvar för stadsbibliotekets vuxenverksamhet. Som verksamhetsledare bidrar du till att utveckla biblioteksorganisationen och koordinerar vuxenverksamheten enligt uppdrag och mål, i nära samarbete med enhetschef.
I arbetsuppgifterna ingår att:
• delta i möten för planering och avstämning med bibliotekschef och verksamhetsledare förvuxenavdelningen,
• fungera som en länk mellan arbetsgrupp och chef,
• leda och utveckla vuxenverksamheten tillsammans med kollegor,
• samordna och initiera fördelning av arbetsuppgifter,
• ta fram underlag för exempelvis ansökningar, redovisningar och styrande dokument,
• utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter som bibliotekarie med viss kvälls- och helgtjänstgöring enligt schema.
Vem är du?
Vi söker dig som vill ha ett utvecklande och kreativt arbete tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor.Publiceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
• Utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet som bibliotekarie på folkbibliotek.
• Goda IT-kunskaper.
• Goda kunskaper i svenska och engelska.
Meriterande:
• Erfarenhet av att samordna och leda kollegor.
• Erfarenhet av strategisk verksamhetsutveckling.
• Erfarenhet av arbete med mångfaldsperspektiv.
• Flerspråkighet.Dina personliga egenskaper
• Du motiveras av att utveckla biblioteksverksamheten och att leda en arbetsgrupp.
• Du är van att ta initiativ och att med lyhördhet engagera och leda en grupp men också att arbetasjälvständigt.
• Du har ett helhetsperspektiv och stort intresse för biblioteksfrågor.
• Du tycker om att möta olika slags människor och att skapa goda relationer. Gott bemötande och enhög servicenivå är en självklarhet.
• Du är kommunikativ och tar vara på initiativ och kompetens hos medarbetarna i arbetsgruppen.
• Du är strukturerad och tydlig i din kommunikation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser fram emot ett personligt brev där du berättar mer om dig själv, men också dina tankar kring det tänkta uppdraget.
Vi erbjuder dig
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner
Du ingår i enheten Stadsbiblioteket. Din arbetsplats är på stadsbiblioteket som ligger i Lunagallerian,centralt i Södertälje. Totalt arbetar ca 45 personer på biblioteken och av dessa arbetar ungefär hälften på stadsbiblioteket. Det är ett öppet kontorslandskap.
Helg- och kvällstjänstgöring förekommer.
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Jobbnummer
10023657